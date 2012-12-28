Липецкая вечЁрка: погибший в теплотрассе, чем опасен високосный год и виды на весну

Сегодня, 1 марта, в теплотрассе погиб мужчина, экстрасенс Геннадий Невзоров решил перепрограммировать високосный год, и синоптики рассказали, какой будет весна.