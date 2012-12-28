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8 минут назад

Липецкая вечЁрка: погибший в теплотрассе, чем опасен високосный год и виды на весну

Сегодня, 1 марта, в теплотрассе погиб мужчина, экстрасенс Геннадий Невзоров решил перепрограммировать високосный год, и синоптики рассказали, какой будет весна.

Первый день весны начался трагически. В Ельце на улице Юбилейной в горящем колодце теплотрассы нашли труп мужчины, он погиб в огне.

Липецкий парапсихолог и экстрасенс Геннадий Невзоров объяснил, почему люди опасаются високосного года. Но главное — он попытался перепрограммировать восприятие года в котором есть 29 февраля. Кто верит — может приложить левую ладошку.



— Високосный год — хороший год! Космос посылает нам всём ещё один день для жизни. Ура! — написал Уч.

 — Не учите физику, химию и астрономию и ваша жизнь наполнился чудесами и волшебством, — осадил Автоответчик.

Кстати, 29 февраля в Липецкой области родились 19 малышей. GOROD48 видел, как это было.

Сегодня наступила календарная весна, а климатическую синоптики ждут не раньше конца второй — начала третьей декады марта. Возможно, что именно тогда среднесуточные температуры перейдут через 0. По прогнозам синоптиков, в нынешнем марте будет прохладнее, чем обычно.

И спасатели уже предупреждают, что на лед выходить не стоит. Хотя его толщина 25 сантиметров, но вы же понимаете, что все относительно.

В выходные погода не изменится. Сегодня ночью температура будет колебаться от -6 до -8 градусов, а днем ожидается от 0 до +2 градусов.

И обратите внимание, 6 марта в 10:43 во всех муниципалитетах Липецкой области пройдет комплексная проверка автоматизированной системы центрального оповещения населения. Прозвучит сигнал по громкоговорителю, а также будут задействуют каналы телевидения.
вечЁрка
теплотрасса
високосный год
синоптики
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