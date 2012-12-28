Общество
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8 минут назад
Липецкая вечЁрка: погибший в теплотрассе, чем опасен високосный год и виды на весну
Сегодня, 1 марта, в теплотрассе погиб мужчина, экстрасенс Геннадий Невзоров решил перепрограммировать високосный год, и синоптики рассказали, какой будет весна.
Липецкий парапсихолог и экстрасенс Геннадий Невзоров объяснил, почему люди опасаются високосного года. Но главное — он попытался перепрограммировать восприятие года в котором есть 29 февраля. Кто верит — может приложить левую ладошку.
— Високосный год — хороший год! Космос посылает нам всём ещё один день для жизни. Ура! — написал Уч.
— Не учите физику, химию и астрономию и ваша жизнь наполнился чудесами и волшебством, — осадил Автоответчик.
Кстати, 29 февраля в Липецкой области родились 19 малышей. GOROD48 видел, как это было.
Сегодня наступила календарная весна, а климатическую синоптики ждут не раньше конца второй — начала третьей декады марта. Возможно, что именно тогда среднесуточные температуры перейдут через 0. По прогнозам синоптиков, в нынешнем марте будет прохладнее, чем обычно.
И спасатели уже предупреждают, что на лед выходить не стоит. Хотя его толщина 25 сантиметров, но вы же понимаете, что все относительно.
В выходные погода не изменится. Сегодня ночью температура будет колебаться от -6 до -8 градусов, а днем ожидается от 0 до +2 градусов.
И обратите внимание, 6 марта в 10:43 во всех муниципалитетах Липецкой области пройдет комплексная проверка автоматизированной системы центрального оповещения населения. Прозвучит сигнал по громкоговорителю, а также будут задействуют каналы телевидения.
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