На улице Юбилейной в горящей теплотрассе погиб мужчина

Личность погибшего уточняется.



1 марта в Ельце на улице Юбилейной в горящем колодце теплотрассы был найден труп мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Оперативно личность погибшего не удалось установить. В результате пожара уничтожен мусор на площади в три квадратных метра.Также в Ельце на улице Дякина сгорела надворная постройка.Ранним утром в деревне Александровка Краснинского района горел живой дом. Пожар локализован на 30 квадратных метрах, повреждено имущество.