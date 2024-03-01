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Происшествия
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сегодня, 09:42
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На улице Юбилейной в горящей теплотрассе погиб мужчина
Личность погибшего уточняется.
Оперативно личность погибшего не удалось установить. В результате пожара уничтожен мусор на площади в три квадратных метра.
Также в Ельце на улице Дякина сгорела надворная постройка.
Ранним утром в деревне Александровка Краснинского района горел живой дом. Пожар локализован на 30 квадратных метрах, повреждено имущество.
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