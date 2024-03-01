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сегодня, 09:42
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На улице Юбилейной в горящей теплотрассе погиб мужчина

Личность погибшего уточняется.

1 марта в Ельце на улице Юбилейной в горящем колодце теплотрассы был найден труп мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Оперативно личность погибшего не удалось установить. В результате пожара уничтожен мусор на площади в три квадратных метра. 

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Также в Ельце на улице Дякина сгорела надворная постройка.

Ранним утром в деревне Александровка Краснинского района горел живой дом. Пожар локализован на 30 квадратных метрах, повреждено имущество.
МЧС
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Комментарии (2)

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Алла
13 минут назад
Красивое название улицы.
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Правда
сегодня, 09:54
Работая в 90х ,в ППС,мы знали каждый подвал,каждую теплотрассу.Всех бомжей в лицо.Сейчас ППС,это как вымершие динозавры.Верните их на патрулирование улиц.
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