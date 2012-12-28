В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Общество
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49 минут назад
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Всем приготовиться: 6 марта учебно завоет сирена
По требованию федерального законодательства в Липецкой области пройдет проверка систем оповещения.
«Прозвучит сигнал по громкоговорителю, будут задействованы иные средства оповещения, в том числе эфирные каналы телевидения», — сообщило правительство региона.
Напомним, подобные проверки проводятся в стране уже несколько лет подряд.
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