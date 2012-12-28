Всем приготовиться: 6 марта учебно завоет сирена

По требованию федерального законодательства в Липецкой области пройдет проверка систем оповещения.

6 марта в 10:43 во всех муниципалитетах Липецкой области пройдет комплексная проверка автоматизированной системы центрального оповещения населения.«Прозвучит сигнал по громкоговорителю, будут задействованы иные средства оповещения, в том числе эфирные каналы телевидения», — сообщило правительство региона.Напомним, подобные проверки проводятся в стране уже несколько лет подряд.