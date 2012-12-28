Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умерла юная спортсменка, пострадавшая в аварии в Краснодарском крае
Происшествия
В Ельце ураганный ветер рушит кровли и выбивает стёкла в домах
Общество
Водитель «Ларгуса» отправил байкера к врачам
Происшествия
По первой обновленной трамвайной линии в Липецке пассажиры поедут 20 июня
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Усманском районе обнаружены остатки метеозонда
Происшествия
Сильный ветер в Липецкую область принес холодный атмосферный фронт
Общество
В Липецке побит температурный рекорд, который держался 74 года
Погода в Липецке
9-летнего ребенка отбросило от удара машины на несколько метров
Происшествия
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Читать все
«Счастливому берегу» дали отсрочку: собак надо пристроить за три месяца
Общество
По первой обновленной трамвайной линии в Липецке пассажиры поедут 20 июня
Общество
9-летнего ребенка отбросило от удара машины на несколько метров
Происшествия
МегаФон в Воронежской области возглавил липчанин Павел Фомин
Экономика
Готовы две из 29-ти и шесть из 96-ти: «Квадра» и «РВК» не успеют к 1 мая восстановить благоустройство на раскопках
Общество
В Усманском районе обнаружены остатки метеозонда
Происшествия
Курьера мошенников перехватили по дороге в Рязань с добычей в полмиллиона рублей
Происшествия
10 ДТП и 11 пострадавших — итоги трех дней на дорогах области
Происшествия
Липецк — на 58 месте по доходности вложений в недвижимость
Экономика
На улице Черокманова эвакуированы из-за пожара 10 человек
Происшествия
Читать все
Экономика
85
43 минуты назад
1

Липецк — на 58 месте по доходности вложений в недвижимость

Шансы заработать при помощи инвестиций в недвижимость в разных регионах страны изучили эксперты РИА Новости. Аналитики провели исследование и расположили российские города от наибольшей доходности инвестиций в недвижимость к наименьшей. 

Липецк занял 58-е место по доходности вложений в недвижимость среди крупных российских городов, с реальной среднегодовой доходностью за три года на уровне 11,2%. Без аренды квартир этот показатель составил 8,2%.

По оценкам РИА Новости среднегодовая реальная доходность вложений в недвижимость в крупных городах России в последние три года превышала 10% (за вычетом инфляции). Доходность считалась в среднем за 2021-2023 годы от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налогов на имущество физлиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.

Лидером рейтинга стал Норильск, где в 2021-2023 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 28,9% (20,6% - без аренды). Неудачные вложения в недвижимость оказались в Южно-Сахалинске с убытком -2,2%, а без аренды убыток составил -6,7%. В Москве доходность всего 1,2%, но без аренды также оказался убыток -1,6%.

недвижимость
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Обыватель
9 минут назад
Нам бы прокормиться и трусов купить. Не до инвестиций!
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru