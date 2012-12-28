Липецк — на 58 месте по доходности вложений в недвижимость

Шансы заработать при помощи инвестиций в недвижимость в разных регионах страны изучили эксперты РИА Новости. Аналитики провели исследование и расположили российские города от наибольшей доходности инвестиций в недвижимость к наименьшей.





Липецк занял 58-е место по доходности вложений в недвижимость среди крупных российских городов, с реальной среднегодовой доходностью за три года на уровне 11,2%. Без аренды квартир этот показатель составил 8,2%.По оценкам РИА Новости среднегодовая реальная доходность вложений в недвижимость в крупных городах России в последние три года превышала 10% (за вычетом инфляции). Доходность считалась в среднем за 2021-2023 годы от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налогов на имущество физлиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.Лидером рейтинга стал Норильск, где в 2021-2023 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 28,9% (20,6% - без аренды). Неудачные вложения в недвижимость оказались в Южно-Сахалинске с убытком -2,2%, а без аренды убыток составил -6,7%. В Москве доходность всего 1,2%, но без аренды также оказался убыток -1,6%.