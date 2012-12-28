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Экономика
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43 минуты назад
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Липецк — на 58 месте по доходности вложений в недвижимость
Шансы заработать при помощи инвестиций в недвижимость в разных регионах страны изучили эксперты РИА Новости. Аналитики провели исследование и расположили российские города от наибольшей доходности инвестиций в недвижимость к наименьшей.
По оценкам РИА Новости среднегодовая реальная доходность вложений в недвижимость в крупных городах России в последние три года превышала 10% (за вычетом инфляции). Доходность считалась в среднем за 2021-2023 годы от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налогов на имущество физлиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.
Лидером рейтинга стал Норильск, где в 2021-2023 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 28,9% (20,6% - без аренды). Неудачные вложения в недвижимость оказались в Южно-Сахалинске с убытком -2,2%, а без аренды убыток составил -6,7%. В Москве доходность всего 1,2%, но без аренды также оказался убыток -1,6%.
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