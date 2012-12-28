В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
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В Липецкой области пропал зам транспортного прокурора: его ищут в водоеме в Елецком районе
Общество
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56 минут назад
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Мэрия ищет деньги на ремонт лестниц в сквере Сорокина
Сроки ремонта пока не определены.
«Ремонт лестниц, которые ведут к фонтанам на улице Ленина, в настоящее время вносятся в план. Как только будет выделено финансирование, сразу приступят к их реконструкции», — уточнили в пресс-службе мэрии Липецка.
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