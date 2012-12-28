Мэрия ищет деньги на ремонт лестниц в сквере Сорокина

Сроки ремонта пока не определены.

По лестницам, ведущим к фонтанам на улице Ленина, страшно ходить. Ступени разрушены, облицовка отлетела. При этом вот-вот заработают фонтаны. А что же с подходами к ним?«Ремонт лестниц, которые ведут к фонтанам на улице Ленина, в настоящее время вносятся в план. Как только будет выделено финансирование, сразу приступят к их реконструкции», — уточнили в пресс-службе мэрии Липецка.