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Общество
185
56 минут назад
6

Мэрия ищет деньги на ремонт лестниц в сквере Сорокина

Сроки ремонта пока не определены.

По лестницам, ведущим к фонтанам на улице Ленина, страшно ходить. Ступени разрушены, облицовка отлетела. При этом вот-вот заработают фонтаны. А что же с подходами к ним?









«Ремонт лестниц, которые ведут к фонтанам на улице Ленина, в настоящее время вносятся в план. Как только будет выделено финансирование, сразу приступят к их реконструкции», — уточнили в пресс-службе мэрии Липецка.
лестница
благоустройство
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Да ты что?
20 минут назад
Хорошие ступеньки видно из благородного материалла! А то что рукожопы эти ступеньки укладывали то я вам честно скажу что лучше несделают! Потому что рукожопы и материал загубят!
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Старожил
20 минут назад
Прощай красный гранит. Мы будем тебя помнить.
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Й
22 минуты назад
Приди на Володарского посмотрите!
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Й
24 минуты назад
Нормальная лестница
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Можно
27 минут назад
Было использовать гранит от лесницы "Октября"
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думаю
15 минут назад
Его уже давно след простыл.
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