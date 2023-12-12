Происшествия

сегодня, 11:22

На улице Студёновской загорелся автобус

2 2406
#автобус #транспорт
3

Автобус на видео не принадлежит городским перевозчикам.

В Липецке на улице Студёновской в районе остановки общественного транспорта «Хлебозавод № 3» сегодня утром загорелся автобус. Пламя заметили и даже сняли на видео проезжающие мимо водители. Судя по всему, ничего страшного не произошло и огонь быстро удалось потушить.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, автобус на видео не принадлежит городским перевозчикам. Скорее всего, это автобус какой-то организации — он без маршрутоуказателей.

«Профильный департамент обзвонил всех перевозчиков, ни у кого из них происшествий не было», — отметили в мэрии.
2 2406
#автобус #транспорт
3

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ГОСТЬ 13

18 минут назад
В 323 второй день подряд внутри салона воняет колодками или сцеплением. Дышать невозможно.
ответить

Дмитрий

26 минут назад
Такого красного цвета, по-моему, только 11-й маршрут
ответить
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Уполномоченный по правам ребенка предупредил о действующих от его имени мошенниках
#мошенничество
Уполномоченный по правам ребенка предупредил о действующих от его имени мошенниках

35 минут назад

Происшествия
Ельчанку сбил неизвестный водитель и оставил замерзать на обочине: женщина в реанимации
#обморожение #ДТП
3
Ельчанку сбил неизвестный водитель и оставил замерзать на обочине: женщина в реанимации

37 минут назад

Происшествия
Падение башни в Сенцово: жителям села подвозят воду
#наледь #снегопад
10
Падение башни в Сенцово: жителям села подвозят воду

сегодня, 10:44

Общество
Восемь человек пострадали в авариях за прошедший день
#авария #ДТП
Восемь человек пострадали в авариях за прошедший день

сегодня, 10:21

Происшествия
Спасатели вызволили из снежного плена семь автомобилей
#снегопад #спасатели
1
Спасатели вызволили из снежного плена семь автомобилей

сегодня, 09:54

Происшествия
У 31-липчанина нашли 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона
#наркотики
1
У 31-липчанина нашли 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона

сегодня, 09:29

Происшествия