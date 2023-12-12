Происшествия
сегодня, 11:22
На улице Студёновской загорелся автобус
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Автобус на видео не принадлежит городским перевозчикам.
В Липецке на улице Студёновской в районе остановки общественного транспорта «Хлебозавод № 3» сегодня утром загорелся автобус. Пламя заметили и даже сняли на видео проезжающие мимо водители. Судя по всему, ничего страшного не произошло и огонь быстро удалось потушить.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, автобус на видео не принадлежит городским перевозчикам. Скорее всего, это автобус какой-то организации — он без маршрутоуказателей.
«Профильный департамент обзвонил всех перевозчиков, ни у кого из них происшествий не было», — отметили в мэрии.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, автобус на видео не принадлежит городским перевозчикам. Скорее всего, это автобус какой-то организации — он без маршрутоуказателей.
«Профильный департамент обзвонил всех перевозчиков, ни у кого из них происшествий не было», — отметили в мэрии.
2 2406
ГОСТЬ 13
Дмитрий