Липецкая вечЁрка: кого посадят за коррупцию, эхо брянской трагедии и иномарку за алименты

Сегодня, 7 декабря, руководитель областного управления следственного комитета Евгений Шаповалов рассказал о главных коррупционных делах, председатель городского департамента образования Светлана Бедрова проведет совещание с директорами школ после трагедии в Брянске, и липчанин чуть не лишился машины из-за того, что не платил алиментов.





Первое место у экс-начальника ГУ МЧС России по Липецкой области Михаила Салфетникова, которого вместе с подчиненными обвиняют в получении взяток, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и их превышении. Уголовное дело насчитывает 99 томов.



Непосредственно Салфетникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении 3 250 000 рублей в виде взяток, большая часть которых ему перепала от гендиректора краснодарской фирмы за получение госконтрактов. Теперь бывшему спасателю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.



На втором месте экс-глава Лебедянского района Роман Панфилов, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.



По версии следствия бывший руководитель района без торгов выделил АО «Свой Дом» три земельных участка для строительства многоэтажек, в которых администрация должна была приобрести квартиры для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Застройщик получил значительный аванс, а потом и фиктивные акты выполненных работ. Строители в качестве благодарности оплатили геодезические и кадастровые работы на сумму 164 000 рублей — Панфилов строил себе дом.



Дело уже в суде. А имущество чиновника, на сумму 2,5 миллиона рублей, арестовано.



Третье место у работников филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго», которые брали взятки за технологическое присоединение вне очереди и аварийно-ремонтные работы без оформления соответствующей документации. Уголовное дело вот-вот направят в прокуратуру.



Евгений Шаповалов рассказал о и другом деле, направленном в суд. Андрея Шевелева директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», того самого, что строило ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК, обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.



— ГЖИ надо бы проверить, — почему-то предложил Клейменов.



— Что-то Панфилов как-то слабенько выглядит, похоже, оправдают, — считает Lex.



Первые строчки всех новостных агентств сегодня были посвящены трагедии в Брянске. Впервые в России школьница расстреляла одноклассников, а потом покончила с собой. Погибла ее одноклассница, пятеро детей ранены.



Департамент образования в ближайшее время проведет совещания с директорами школ, на котором



Новость набрала несколько десятков комментариев. Читатели ругали и родителей, и учителей, и саму систему образования.



— Жалко девочку очень. Довели ее. Дело не в охранниках на входе, не в досмотрах, не в том, где лежало ружье… Дело в том, что общество больно. Если взрослые не могут запретить травлю в школах, не могут написать правила, что за травлю — исключение из школы. Не могут сплотить детей, объединить. Вина взрослых в том, что дети вынуждены защищать себя сами даже от сверстников. Что дети убивают себя от безысходности. Пора очнуться от сна. Посмотреть на своих детей, — написал Так.



— Школа изжила свою функцию и является сейчас посредником для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, у педагогов профдеформация и подсчет рентабельности от репетиторства, буллингом занимаются директор школы и завуч, с их подачи дети травят им не угодных детей, — считает Гость.



— В наше время все входы и выходы контролировала уборщица тётя Маша при помощи тряпки и швабры. Никакой ЧОП был не нужен, — вспомнил Старый житель Липецка.



Липчанин задолжал 585 000 рублей алиментов на двух несовершеннолетних детей. Выбить долги судебным приставам удалось только тогда, когда перед нерадивым папашей замаячила перспектива



Он тут же нашел необходимую сумму. Можно легко подсчитать, что на каждого ребенка в месяц пришлось по 8 125 рублей. А новенькая корейская иномарка стоит более трех миллионов рублей.



Завтра в Липецке еще немного похолодает. По прогнозам синоптиков,



Обратите внимание, что уже восемь школ (№№ 5, 14, 19, 33, 47, 48, 60 и 72)



И напоследок новость из разряда: нарочно не придумаешь. Сегодня вечером у села Косыревка самосвал «Шанкси» на ходу зацепил П-образную раму над дорогой. Фото самосвала-трансформера облетело все соцсети. В полиции рассказали, что никто не пострадал, а случилась авария из-за того, что у самосвала самопроизвольно поднялся кузов.



В вашем браузере отключен JavaScript

Международный день борьбы с коррупцией главный следователь региона Евгений Шаповалов отметил пресс-конференцией. Он рассказал журналистам о самых громких коррупционных делах , расследование которых завершилось в этом году.Первое место у экс-начальника ГУ МЧС России по Липецкой области Михаила Салфетникова, которого вместе с подчиненными обвиняют в получении взяток, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и их превышении. Уголовное дело насчитывает 99 томов.Непосредственно Салфетникова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении 3 250 000 рублей в виде взяток, большая часть которых ему перепала от гендиректора краснодарской фирмы за получение госконтрактов. Теперь бывшему спасателю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.На втором месте экс-глава Лебедянского района Роман Панфилов, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.По версии следствия бывший руководитель района без торгов выделил АО «Свой Дом» три земельных участка для строительства многоэтажек, в которых администрация должна была приобрести квартиры для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Застройщик получил значительный аванс, а потом и фиктивные акты выполненных работ. Строители в качестве благодарности оплатили геодезические и кадастровые работы на сумму 164 000 рублей — Панфилов строил себе дом.Дело уже в суде. А имущество чиновника, на сумму 2,5 миллиона рублей, арестовано.Третье место у работников филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго», которые брали взятки за технологическое присоединение вне очереди и аварийно-ремонтные работы без оформления соответствующей документации. Уголовное дело вот-вот направят в прокуратуру.Евгений Шаповалов рассказал о и другом деле, направленном в суд. Андрея Шевелева директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», того самого, что строило ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК, обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.— ГЖИ надо бы проверить, — почему-то предложил— Что-то Панфилов как-то слабенько выглядит, похоже, оправдают, — считаетПервые строчки всех новостных агентств сегодня были посвящены трагедии в Брянске. Впервые в России школьница расстреляла одноклассников, а потом покончила с собой. Погибла ее одноклассница, пятеро детей ранены.Департамент образования в ближайшее время проведет совещания с директорами школ, на котором будут обсуждаться межличностные отношения детей . Также председатель ведомства Светлана Бедрова намерена встретиться с руководителями организаций, которые охраняют школы.Новость набрала несколько десятков комментариев. Читатели ругали и родителей, и учителей, и саму систему образования.— Жалко девочку очень. Довели ее. Дело не в охранниках на входе, не в досмотрах, не в том, где лежало ружье… Дело в том, что общество больно. Если взрослые не могут запретить травлю в школах, не могут написать правила, что за травлю — исключение из школы. Не могут сплотить детей, объединить. Вина взрослых в том, что дети вынуждены защищать себя сами даже от сверстников. Что дети убивают себя от безысходности. Пора очнуться от сна. Посмотреть на своих детей, — написал— Школа изжила свою функцию и является сейчас посредником для сдачи ОГЭ и ЕГЭ, у педагогов профдеформация и подсчет рентабельности от репетиторства, буллингом занимаются директор школы и завуч, с их подачи дети травят им не угодных детей, — считает— В наше время все входы и выходы контролировала уборщица тётя Маша при помощи тряпки и швабры. Никакой ЧОП был не нужен, — вспомнилЛипчанин задолжал 585 000 рублей алиментов на двух несовершеннолетних детей. Выбить долги судебным приставам удалось только тогда, когда перед нерадивым папашей замаячила перспектива лишиться своей любимой «Киа Оптима». Он тут же нашел необходимую сумму. Можно легко подсчитать, что на каждого ребенка в месяц пришлось по 8 125 рублей. А новенькая корейская иномарка стоит более трех миллионов рублей.Завтра в Липецке еще немного похолодает. По прогнозам синоптиков, до -11 градусов . Это, конечно, не те трескучие морозы, что стояли в этот день в 1959 году, когда столбики термометров опустились до -33 градусов, но тоже отличная зимняя погода. А ведь еще не так давно, в 2008 году, 8 декабря доходило до +8 градусов.Обратите внимание, что уже восемь школ (№№ 5, 14, 19, 33, 47, 48, 60 и 72) переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости. И напоследок новость из разряда: нарочно не придумаешь. Сегодня вечером у села Косыревка самосвал «Шанкси» на ходу зацепил П-образную раму над дорогой. Фото самосвала-трансформера облетело все соцсети. В полиции рассказали, что никто не пострадал, а случилась авария из-за того, что у самосвала самопроизвольно поднялся кузов.