Общество

35 минут назад

Липчанин три года не платил алименты и едва не лишился автомобиля «Киа»

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#дети #алименты
2
Липчанин три года не платил алименты и едва не лишился автомобиля «Киа»

На содержание двух детей мужчина задолжал 585 тысяч рублей.

Липчанин задолжал по алиментам на содержание двух несовершеннолетних детей 585 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина три года не платил алименты и одумался только тогда, когда судебный пристав выставил требование о предоставлении автомобиля марки «Киа Оптима» для описи и ареста в счёт погашения задолженности.

Не желая лишиться автомобиля, мужчина решил сразу же полностью погасил долг по алиментам.

Фото - r48.fssp.gov.ru
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#дети #алименты
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Комментарии (2)

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ворчиха

14 минут назад
взял кредит, потом суд и снова приставы
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Гость

22 минуты назад
600 к за три года на двоих детей, это совсем недорого, можно и больше содрать раз на Оптиме ездит
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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