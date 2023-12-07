Общество
35 минут назад
Липчанин три года не платил алименты и едва не лишился автомобиля «Киа»
На содержание двух детей мужчина задолжал 585 тысяч рублей.
Липчанин задолжал по алиментам на содержание двух несовершеннолетних детей 585 тысяч рублей.
По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина три года не платил алименты и одумался только тогда, когда судебный пристав выставил требование о предоставлении автомобиля марки «Киа Оптима» для описи и ареста в счёт погашения задолженности.
Не желая лишиться автомобиля, мужчина решил сразу же полностью погасил долг по алиментам.
Фото - r48.fssp.gov.ru
По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина три года не платил алименты и одумался только тогда, когда судебный пристав выставил требование о предоставлении автомобиля марки «Киа Оптима» для описи и ареста в счёт погашения задолженности.
Не желая лишиться автомобиля, мужчина решил сразу же полностью погасил долг по алиментам.
Фото - r48.fssp.gov.ru
ворчиха
Гость