Липчанин три года не платил алименты и едва не лишился автомобиля «Киа»

На содержание двух детей мужчина задолжал 585 тысяч рублей.

Липчанин задолжал по алиментам на содержание двух несовершеннолетних детей 585 тысяч рублей.По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, мужчина три года не платил алименты и одумался только тогда, когда судебный пристав выставил требование о предоставлении автомобиля марки «Киа Оптима» для описи и ареста в счёт погашения задолженности.Не желая лишиться автомобиля, мужчина решил сразу же полностью погасил долг по алиментам.