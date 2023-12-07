Погода в Липецке

20 минут назад

В Липецкой области еще один день без снега, похолодает до -12

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#похолодание
В Липецкой области еще один день без снега, похолодает до -12

8 декабря атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. 9 и 10 декабря южный циклон принесет в нашу область снег, местами сильный, метель, на дорогах возможны снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов мороза, что на 5-8 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, днем она — от -7 до -12 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью —  от -12 до -14 градусов, днем — от -9 до -11 градусов.

День 8 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году —  33 градуса мороза. 

113
#похолодание

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