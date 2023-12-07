Уже восемь школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение

Ещё в 36 школах дистанционка введена в отдельных классах.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 7 декабря, полностью перешли на дистанционное обучение восемь школ. Это школы № 5, №14, №19, №33, №47, №48, №60 и №72.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, также частично дистанционное обучение введено в 36 школах — в общей сложности в них закрыты 122 класса.



C 8 декабря на дистанционное обучение переходит гимназия №12. Её ученики будут учиться из дома до 15 декабря.



Напомним, на внеочередном заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии решено в случаях выявления двух и более случаев пневмоний в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации переводить их на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).