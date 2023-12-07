Общество
сегодня, 14:19
Уже восемь школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Ещё в 36 школах дистанционка введена в отдельных классах.
Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 7 декабря, полностью перешли на дистанционное обучение восемь школ. Это школы № 5, №14, №19, №33, №47, №48, №60 и №72.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, также частично дистанционное обучение введено в 36 школах — в общей сложности в них закрыты 122 класса.
C 8 декабря на дистанционное обучение переходит гимназия №12. Её ученики будут учиться из дома до 15 декабря.
Напомним, на внеочередном заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии решено в случаях выявления двух и более случаев пневмоний в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации переводить их на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, также частично дистанционное обучение введено в 36 школах — в общей сложности в них закрыты 122 класса.
C 8 декабря на дистанционное обучение переходит гимназия №12. Её ученики будут учиться из дома до 15 декабря.
Напомним, на внеочередном заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии решено в случаях выявления двух и более случаев пневмоний в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации переводить их на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Нельзя
Шапокляк
Гостья.
Да
Светлана Осипова
От
Константин Иванов
КотЭ
КотЭ
Светлана Осипова