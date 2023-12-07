Общество

сегодня, 14:19

Уже восемь школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение

13 1312
#школа #карантин
4
Уже восемь школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение

Ещё в 36 школах дистанционка введена в отдельных классах.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 7 декабря, полностью перешли на дистанционное обучение восемь школ. Это школы № 5, №14, №19, №33, №47, №48, №60 и №72.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, также частично дистанционное обучение введено в 36 школах — в общей сложности в них закрыты 122 класса.

C 8 декабря на дистанционное обучение переходит гимназия №12. Её ученики будут учиться из дома до 15 декабря. 

Напомним, на внеочередном заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии решено в случаях выявления двух и более случаев пневмоний в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации переводить их на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).
13 1312
#школа #карантин
4

Комментарии (13)

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Нельзя

5 минут назад
Константин Иванов, а как же бизнес,кружки разные...
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Шапокляк

10 минут назад
От, А Вы, что в академики метите? Это вам к репетиторам, школа таких знаний не даёт, хоть очно, хоть дистант
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Гостья.

10 минут назад
Только закалка поможет, как это делают в спортивных секциях по мини футболу. Снег, метель а они играют на поле почти бесяком. А потом массово начинают болеть. Это господа из облздравотдела не видят и нет не каких запретов этим ХАПУГАМ КОТОРЫЕ НАБИВАЮТ КАРМАНЫ. Хотя имеют некоторые свои спортивные залы, которые так же сдают в аренду другим командам.
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Да

25 минут назад
Надоели уже закрытием школ,классную делать удома,дом.дома,учителям не жизнь,а малина,а детям и родителям катастрофа
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Светлана Осипова

41 минуту назад
КотЭ, прошу не оскорблять моё мнение и оставить свою точку зрения при себе, если вы не знаете прав человека, одним из которых является свободное выражение своих мыслей, идите почитайте, всего доброго!
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От

46 минут назад
Обалдеть,все закрыть,всех закрыть и после 9 класса,на шофера,в пту
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Константин Иванов

54 минуты назад
Зачем ждать когда дети заболеют? Почему нельзя сразу закрыть все школы на карантин и предотвратить распространение болезни?
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КотЭ

55 минут назад
15 школу тоже на карантин закрыли, а в списке закрытых ее нет...
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КотЭ

57 минут назад
Светлана Осипова, не умничайте пжт за всех...
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Светлана Осипова

сегодня, 14:39
Мой ребенок заболел после первого выхода в люди, а вы хотите выпустить всех в школу во вторник, что это такое? Если вопрос не решится, мы будем жаловаться в прокуратуру!!!
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