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8 минут назад
В Липецкой области завершено расследование нескольких громких коррупционных дел
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О самых интересных рассказал руководитель управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов.
9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этой даты руководитель управления Следственного комитета РФ по Липецкой области Евгений Шаповалов рассказал о самых громких коррупционных преступлениях последних лет, расследование которых заверено в этом году.
С начала этого года в СУ СК России по Липецкой области поступило более 160 сообщений о преступлениях коррупционной направленности — это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 171 такое сообщение.
В то же время на 3,5% было больше возбуждено уголовных дел – 153. Из них 105 были возбуждены по материалам органов МВД, 28 дел возбуждены по сообщениям следственных органов, 12 по материалам органов прокуратуры, 3 – по материалам ФСБ. Большая часть уголовных дел касались дачи и получения взяток – 89. 20 дел было возбуждено по мошенничеству, 16 — по присвоению или растрате. В два раза сократилось количество уголовных дел о мелком взяточничестве. 46 уголовных дел в отношении 55 коррупционеров направлено в суд.
В Липецкой области завершено расследование и направлено в суд объемное уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Липецкой области Михаила Салфетникова, его заместителя, главного бухгалтера — всего 8 должностных лиц МЧС.
«Каждый из обвиняемых высказывал определённую версию, и её необходимо было опровергать как очными ставками, так и следственными действиями. Из-за этого, с одной стороны, следствие затягивалось, с другой, проявлялась кропотливость работы следователей», — отметил Евгений Шаповалов.
Дело расследовали с марта 2020 года по октябрь 2022 года. Было допрошено 1600 свидетелей из числа сотрудников ГУ МЧС России по Липецкой области, проведена масса экспертиз. В производстве с этим делом соединено ещё 21 уголовное дело.
Бывшего руководителя регионального управления МЧС России и его подчиненных обвиняют в получении взяток, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении и превышении полномочиями.
Самого бывшего руководителя регионального управления МЧС обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и трех эпизодах получения взяток на общую сумму 3 250 000 рублей, из которых, по версии следствия, 3 миллиона Михаил Салфетников и его заместитель получили от гендиректора краснодарской фирмы по обслуживанию систем оповещения за создание преимущественных условий для заключения госконтрактов на 90 миллионов рублей. Следствие полагает, что деньги главный спасатель региона получал и от своих подчиненных за покровительство по службе.
Сейчас уголовное дело, которое насчитывает 99 томов, направлено в Тамбовский военный гарнизонный суд — его рассматривают. Если вина бывшего руководителя ГУ МЧС России по Липецкой области будет доказана в суде, ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.
Бывшему начальнику финансово-экономического управления ГУ МЧС России по Липецкой области вменяют 12 эпизодов получения и дачи взятки, посредничество и превышение полномочий, а также мошенничество — хищение денежных средств МЧС России.
Кроме этого, предъявлено обвинение бывшему начальнику финансово-экономического управления, который выступил как посредник в передаче 3 млн своему руководителю, а также оказывал содействие в необоснованной систематической выдаче материальной помощи определенным сотрудникам ведомства, за что получал незаконные денежные вознаграждения.
Приняты меры к возмещению имущественного вреда, причинённого государству коррупционным преступлением — арестовано имущество на 11 миллионов рублей.
С начала года расследовано 11 преступлений, совершенных лицами особого правового статуса: главами муниципальных образований, депутатами. Общий ущерб, причиненный государству коррупционными преступлениями, в этом году в регионе составил 54 миллиона рублей. Почти 48 миллионов рублей были возмещены благодаря предпринятым следователями мерам. Арестовано имущество коррупционеров почти на 23 миллиона рублей.
Направлено в суд уголовное дело бывшего главы Лебедянского района Романа Панфилова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере — ему вменяют статьи 285 и 290 УК РФ. В ходе следствия было установлено, что с декабря 2020 года по июль 2021 года бывший глава района без проведения торгов предоставил застройщику АО «Свой Дом» три земельных участка для строительства трёх многоквартирных жилых домов, в которых администрация должна была приобрести 91 квартиру для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Следствие полагает, что глава района незаконно дал указания подчиненным об увеличении размера авансирования по муниципальным контрактам с 20 % до 90%. А когда работы были не полностью выполнены, он подписал фиктивные акты выполненных застройщиком работ, на основании которых АО «Свой Дом» незаконно перечислено почти 44,5 млн рублей. А за подписание фиктивных актов АО «Свой Дом» оплатило главе районе услуги на 164 тысячи рублей по проведению геодезических, кадастровых и других работ по строительству личного жилого дома. В июне этого уголовное дело было направлено в суд. Имущество бывшего главы Лебедянского района на 2,5 миллиона рублей арестовано.
По печально знаменитому долгострою на улице 50 лет НЛМК в отношении директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Шевелева обвинительное заключение из 81 тома направлено в прокуратуру — его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а вот в отношении директора генподрядчика — ООО «Борсалино» Сидельника дело приостановлено — он скрылся от следствия и с июня 2022 года находится в розыске.
Речь идет о хищении у дольщиков около 200 миллионов рублей: им продавали квартиры, которые не существовали ни на бумаге, ни на деле. Потерпевшими признаны 107 граждан и 4 юрлица.
С 258 дольщиками договоры были заключены законно, но их деньги были израсходованы не на нужды строительства, а похищены. Но им ущерб в 731 миллион рублей был возмещён Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства и управлением строительства и архитектуры Липецкой области.
И четвёртое громкое коррупционное дело касается работников филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Речь идёт о взятке в размере почти 1,2 миллиона рублей.
Следствие считает, что бывший ведущий инженер и начальник отдела филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» создали систему поборов, которая действовала с января 2019 года по декабрь 2021 года: деньги через посредника и лично за проведение работ по технологическому присоединению вне очереди, за производство аварийно-ремонтных работ электросети без оформления соответствующей документации. Обвинение предъявлено по 131 эпизодам получения взяток. Но по делу проходят и взяткодатели и посредники – индивидуальный предприниматель, директор коммерческой организации и работник сетевой компании. Уголовное дело насчитывает 30, вскоре обвинительное заключение будет направлено для утверждения прокурору.
С начала этого года в СУ СК России по Липецкой области поступило более 160 сообщений о преступлениях коррупционной направленности — это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было 171 такое сообщение.
В то же время на 3,5% было больше возбуждено уголовных дел – 153. Из них 105 были возбуждены по материалам органов МВД, 28 дел возбуждены по сообщениям следственных органов, 12 по материалам органов прокуратуры, 3 – по материалам ФСБ. Большая часть уголовных дел касались дачи и получения взяток – 89. 20 дел было возбуждено по мошенничеству, 16 — по присвоению или растрате. В два раза сократилось количество уголовных дел о мелком взяточничестве. 46 уголовных дел в отношении 55 коррупционеров направлено в суд.
В Липецкой области завершено расследование и направлено в суд объемное уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Липецкой области Михаила Салфетникова, его заместителя, главного бухгалтера — всего 8 должностных лиц МЧС.
«Каждый из обвиняемых высказывал определённую версию, и её необходимо было опровергать как очными ставками, так и следственными действиями. Из-за этого, с одной стороны, следствие затягивалось, с другой, проявлялась кропотливость работы следователей», — отметил Евгений Шаповалов.
Дело расследовали с марта 2020 года по октябрь 2022 года. Было допрошено 1600 свидетелей из числа сотрудников ГУ МЧС России по Липецкой области, проведена масса экспертиз. В производстве с этим делом соединено ещё 21 уголовное дело.
Бывшего руководителя регионального управления МЧС России и его подчиненных обвиняют в получении взяток, посредничестве во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении и превышении полномочиями.
Самого бывшего руководителя регионального управления МЧС обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и трех эпизодах получения взяток на общую сумму 3 250 000 рублей, из которых, по версии следствия, 3 миллиона Михаил Салфетников и его заместитель получили от гендиректора краснодарской фирмы по обслуживанию систем оповещения за создание преимущественных условий для заключения госконтрактов на 90 миллионов рублей. Следствие полагает, что деньги главный спасатель региона получал и от своих подчиненных за покровительство по службе.
Сейчас уголовное дело, которое насчитывает 99 томов, направлено в Тамбовский военный гарнизонный суд — его рассматривают. Если вина бывшего руководителя ГУ МЧС России по Липецкой области будет доказана в суде, ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.
Бывшему начальнику финансово-экономического управления ГУ МЧС России по Липецкой области вменяют 12 эпизодов получения и дачи взятки, посредничество и превышение полномочий, а также мошенничество — хищение денежных средств МЧС России.
Кроме этого, предъявлено обвинение бывшему начальнику финансово-экономического управления, который выступил как посредник в передаче 3 млн своему руководителю, а также оказывал содействие в необоснованной систематической выдаче материальной помощи определенным сотрудникам ведомства, за что получал незаконные денежные вознаграждения.
Приняты меры к возмещению имущественного вреда, причинённого государству коррупционным преступлением — арестовано имущество на 11 миллионов рублей.
С начала года расследовано 11 преступлений, совершенных лицами особого правового статуса: главами муниципальных образований, депутатами. Общий ущерб, причиненный государству коррупционными преступлениями, в этом году в регионе составил 54 миллиона рублей. Почти 48 миллионов рублей были возмещены благодаря предпринятым следователями мерам. Арестовано имущество коррупционеров почти на 23 миллиона рублей.
Направлено в суд уголовное дело бывшего главы Лебедянского района Романа Панфилова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере — ему вменяют статьи 285 и 290 УК РФ. В ходе следствия было установлено, что с декабря 2020 года по июль 2021 года бывший глава района без проведения торгов предоставил застройщику АО «Свой Дом» три земельных участка для строительства трёх многоквартирных жилых домов, в которых администрация должна была приобрести 91 квартиру для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Следствие полагает, что глава района незаконно дал указания подчиненным об увеличении размера авансирования по муниципальным контрактам с 20 % до 90%. А когда работы были не полностью выполнены, он подписал фиктивные акты выполненных застройщиком работ, на основании которых АО «Свой Дом» незаконно перечислено почти 44,5 млн рублей. А за подписание фиктивных актов АО «Свой Дом» оплатило главе районе услуги на 164 тысячи рублей по проведению геодезических, кадастровых и других работ по строительству личного жилого дома. В июне этого уголовное дело было направлено в суд. Имущество бывшего главы Лебедянского района на 2,5 миллиона рублей арестовано.
По печально знаменитому долгострою на улице 50 лет НЛМК в отношении директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Шевелева обвинительное заключение из 81 тома направлено в прокуратуру — его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а вот в отношении директора генподрядчика — ООО «Борсалино» Сидельника дело приостановлено — он скрылся от следствия и с июня 2022 года находится в розыске.
Речь идет о хищении у дольщиков около 200 миллионов рублей: им продавали квартиры, которые не существовали ни на бумаге, ни на деле. Потерпевшими признаны 107 граждан и 4 юрлица.
С 258 дольщиками договоры были заключены законно, но их деньги были израсходованы не на нужды строительства, а похищены. Но им ущерб в 731 миллион рублей был возмещён Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства и управлением строительства и архитектуры Липецкой области.
И четвёртое громкое коррупционное дело касается работников филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго». Речь идёт о взятке в размере почти 1,2 миллиона рублей.
Следствие считает, что бывший ведущий инженер и начальник отдела филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» создали систему поборов, которая действовала с января 2019 года по декабрь 2021 года: деньги через посредника и лично за проведение работ по технологическому присоединению вне очереди, за производство аварийно-ремонтных работ электросети без оформления соответствующей документации. Обвинение предъявлено по 131 эпизодам получения взяток. Но по делу проходят и взяткодатели и посредники – индивидуальный предприниматель, директор коммерческой организации и работник сетевой компании. Уголовное дело насчитывает 30, вскоре обвинительное заключение будет направлено для утверждения прокурору.
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