Три серьезных аварии произошли в первый день зимы

За три дня на дорогах Липецкой области пострадали девять человек.





Обильным на автоаварии оказался снежный день 1 декабря: ГИБДД зарегистрировало три серьезных ДТП.



В Елецком районе на дороге Елец – Красное столкнулись автомобили «Хендай» с 48-летней женщиной за рулем и «Шкода» с 48-летним водителем. Оба водителя доставлены в больницу.



Около пяти вечера в Липецке на дороге «Южный обход» столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 54-летнего мужчины, «Лада Приора» под управлением 30-летнего водителя и «Киа» с 34-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали водитель и два пассажира «Приоры» – с травмами их доставили в больницу.



В Липецком районе на дороге Сенцово – Кулешовка 26-летний водитель «Опеля» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадала его 20-летняя пассажирка — девушку госпитализировали.



3 декабря в Краснинском районе на дороге Суходол – Решетово – примыкание к автодороге Становое – Троекурово – Лебедянь 62-летний водитель «ВАЗ-2104» допустил наезд на 75-летнего мужчину. Пенсионер доставлен в больницу.



Кроме того, за три дня, 1 — 3 декабря, автоинспекторы зарегистрировали 72 столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

