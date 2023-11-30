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Липецкая вечЁрка: жуть на данковской трассе, запуск корпуса ЛТЗ и северное сияние
Сегодня, 30 ноября, на Данковской трассе столкнулись два автобуса, губернатор Игорь Артамонов анонсировал открытие первого восстановленного корпуса бывшего ЛТЗ, и липчане в ожидании северного сияния.
Пострадавших госпитализировали в Данковскую районную больницу. Шестеро находятся сейчас в реанимации, а трое — на амбулаторном лечении.
По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель «Мерседеса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Не помог и счастливый номер.
— Все аварии со смертельным исходом практически — выезд на встречку. В последнее время очень многие используют этот маневр несмотря на то, что явно не просчитывают расстояние до транспорта, идущего навстречу. За что и страдают, но повторяют одну и ту же ошибку, которая им стоит жизни и тем, в кого летят, — написала Липчанка.
— Липчанка, это даже не ошибка, у многих — это уже стиль вождения, и от этого уже страшно. Почему убрали из правил лишение прав на какой-то срок за обгон в не положенном месте, многих это охлаждало, — добавила Правда.
А в Липецке сегодня утром какой-то чудак на «Ладе Калине» проехал по встречке улицу Катукова. Сотрудники ГИБДД уже устанавливают личность гражданина.
— Это нормально. У нас по односторонней Желябова катаются навстречу, несмотря на целых три знака кирпич, — доложил Житель.
— Не надо было уступать! Встать и ГАИ вызвать! Дураков надо наказывать! — считает Гость, наверное, он сам всегда так и поступает.
— Англичанин заблудился, не иначе, — съязвила Липчанка.
Губернатор Игорь Артамонов рассказал сегодня о том, как продвигается совместный проект белорусского холдинга «Амкодор» и российского «Трансмашхолдинга» по возрождению площадки Липецкого тракторного завода. Первый восстановленный корпус ЛТЗ будет запущен весной 2024 года. А полноценное производство заработает к концу следующего года. Правда, на площадку журналистов не пускают. Поэтому приходится узнавать новости от первого лица области.
Заявление губернатора прозвучало во время встречи, посвященной Дням Республики Беларусь в Липецкой области. В регионе сейчас гостит большая делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым и министром финансов Баларуси Юрием Селиверстовым.
— Правильно! Нужно восстановить и дать людям рабочие места с достойной зарплатой. Мотивация будет у людей, — написал Коряков Михаил.
— Такие планы, а подземный переход закопали. Как тысячи новых работников будут пересекать проезжую часть? — спросил Ого.
Сегодня ночью у липчан есть шанс увидеть северное сияние. Это красивое природное явление возникает из-за сильных магнитных бурь. По прогнозам, их пик ожидается с трех часов ночи до трех часов дня 1 декабря и с трех до шести утра 2 декабря.
— Пока сплошная облачность, так что, скорее всего, ничего не будет видно, а жаль! — печально заметил так как есть.
Действительно, по прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке будет облачно с прояснениями. Снова немного похолодает. Днем температура составит от -1 до -3 градусов. Временами ожидается снег.
Фото: пресс-служба прокуратуры Липецкой области
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