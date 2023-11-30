Происшествия

49 минут назад

В столкновении двух автобусов погибли два человека и шестеро пострадали

4 3329
#авария #ДТП
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Все они ехали в автобусе «Мерседес».

Полицейские сообщили подробности утренней аварии в Данковском районе, где столкнулись два автобуса: «Мерседес» и «ПАЗ».  

«30 ноября около 08:10 на 77-м километре дороги Липецк-Данков в селе Новоникольское столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ». Погибли два пассажира микроавтобуса, еще шестеро его пассажиров получили различные травмы», — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.

В автобусе «ПАЗ» пассажиров не было.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организованы мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, — добавили в полиции.


По данным GOROD48, на автобусе «Мерседес» находились номера Республики Армения. Пострадавшие доставлены в Данковскую ЦРБ, все — в тяжелом состоянии.

Видео:  Дарья Шальнева
4 3329
#авария #ДТП
8

Комментарии (4)

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Номера

10 минут назад
в кювете очень интересные.
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Милаш

10 минут назад
Здоровья пострадавшим
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Я

25 минут назад
Выключи музыку!
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indesit

28 минут назад
Маршрутные или частные? Это система. ДТП - есть ДТП. Если в городе убили трамвай с троллейбусом, а новые экологичные бусики пересчитали все столбы, то рано или поздно это привело бы к жертвам.
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