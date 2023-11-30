Происшествия
49 минут назад
В столкновении двух автобусов погибли два человека и шестеро пострадали
Все они ехали в автобусе «Мерседес».
Полицейские сообщили подробности утренней аварии в Данковском районе, где столкнулись два автобуса: «Мерседес» и «ПАЗ».
«30 ноября около 08:10 на 77-м километре дороги Липецк-Данков в селе Новоникольское столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ». Погибли два пассажира микроавтобуса, еще шестеро его пассажиров получили различные травмы», — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.
В автобусе «ПАЗ» пассажиров не было.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организованы мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, — добавили в полиции.
По данным GOROD48, на автобусе «Мерседес» находились номера Республики Армения. Пострадавшие доставлены в Данковскую ЦРБ, все — в тяжелом состоянии.
Видео: Дарья Шальнева
«30 ноября около 08:10 на 77-м километре дороги Липецк-Данков в селе Новоникольское столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ». Погибли два пассажира микроавтобуса, еще шестеро его пассажиров получили различные травмы», — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.
В автобусе «ПАЗ» пассажиров не было.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организованы мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, — добавили в полиции.
По данным GOROD48, на автобусе «Мерседес» находились номера Республики Армения. Пострадавшие доставлены в Данковскую ЦРБ, все — в тяжелом состоянии.
Видео: Дарья Шальнева
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