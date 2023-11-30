Общество
8 минут назад
Липчане могут увидеть северное сияние
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Необычное для наших мест явление ожидается в ближайшие два дня.
У жителей Липецкой области есть шанс увидеть северное сияние. Это красивое природное явление происходит из-за сильных магнитных бурь, которые в наших краях, правда, случаются крайне редко.
Судя по прогнозам, пик активности магнитной бури придется на 1 декабря с трех часов ночи до трех часов дня, и на 2 декабря — с трех до шести утра. В это время прогнозируется буря уровня G2 — средняя магнитная буря (экстремально сильная — G5).
Кстати, северное сияние 23 апреля в Липецкой области наблюдали жители Данкова.
Судя по прогнозам, пик активности магнитной бури придется на 1 декабря с трех часов ночи до трех часов дня, и на 2 декабря — с трех до шести утра. В это время прогнозируется буря уровня G2 — средняя магнитная буря (экстремально сильная — G5).
Кстати, северное сияние 23 апреля в Липецкой области наблюдали жители Данкова.
118