Общество

8 минут назад

Липчане могут увидеть северное сияние

118
#северное сияние
Липчане могут увидеть северное сияние

Необычное для наших мест явление ожидается в ближайшие два дня.

У жителей Липецкой области есть шанс увидеть северное сияние. Это красивое природное явление происходит из-за сильных магнитных бурь, которые в наших краях, правда, случаются крайне редко.

Судя по прогнозам, пик активности магнитной бури придется на 1 декабря с трех часов ночи до трех часов дня, и на 2 декабря — с трех до шести утра. В это время прогнозируется буря уровня G2 — средняя магнитная буря (экстремально сильная — G5).

Кстати, северное сияние 23 апреля в Липецкой области наблюдали жители Данкова.
118
#северное сияние

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