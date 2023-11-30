сегодня, 17:00
В Липецкой области похолодает
В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона — ожидаются осадки различной интенсивности преимущественно в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов мороза, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами снег. Ночью на улице — от -7 до -9 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.
День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 29 градусов мороза.