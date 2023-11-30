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В Липецкой области похолодает

841
#похолодание
В Липецкой области похолодает

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона — ожидаются осадки различной интенсивности преимущественно в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов мороза, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, днем — от 0 до -5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами снег. Ночью на улице — от -7 до -9 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.

День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 29 градусов мороза. 



841
#похолодание

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