В Липецкой области похолодает

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона — ожидаются осадки различной интенсивности преимущественно в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-6 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами снег. Ночью на улице — от -7 до -9 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.



День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 29 градусов мороза.







