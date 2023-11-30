Экономика

сегодня, 15:21

Первый восстановленный корпус ЛТЗ будет запущен весной 2024 года

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#ЛТЗ
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Первый восстановленный корпус ЛТЗ будет запущен весной 2024 года

К концу следующего года в нем заработает полноценное производство.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о ходе реализации совместного проекта белорусского холдинга «Амкодор» и  российского «Трансмашхолдинга» по возрождению площадки Липецкого тракторного завода.  

«Сегодня на стратегической сессии коллеги из «АМКОДОРА» рассказали, как продвигается проект. 

Заверили, что уже весной будут пробовать запускать первый восстановленный корпус по выпуску навесной и прицепной техники. Пока частичная сборка. К концу следующего года, когда установят всё оборудование, планируют запустить полноценное производство. 

Это первый этап. Весь проект, конечно, громадный и займёт не один год. Важно, что это будет высокая глубина локализации производства. И сельхозмашины, и все комплектующие для них коллеги планируют делать в Липецке», — написал губернатор в своем Telegram-канале. 

Сегодня в Липецкой области начались Дни Республики Беларусь. В регион прибыла большая делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым и министром финансов Баларуси Юрием Селиверстовым.

Фото: пресс-службы правительства Липецкой области
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#ЛТЗ
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Комментарии (17)

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Иванушка Интернешнл

1 минуту назад
Красота! Цепляйте эти девайсы на краснинские электро Эволюты!
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Парадокс

1 минуту назад
Белорусы развалили ЛТЗ, теперь восстанавливают. Парадокс!
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ваха

6 минут назад
Белорусам российские банки дали огромный кредит за который они строят в Липецке тракторный завод завод будет принадлежать Беларуси и прибыль будет идти туда Так что батька никакие свои деньги не вкладывал он ещё с России никак не рассчитается
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Вывод

7 минут назад
Ого!, значит не ожидают тысячь новых работников.
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Созерцатель

9 минут назад
Цитата из губернатора "высокая глубина локализации". Как я люблю присутствовать при умном!
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Гость из Грязей

16 минут назад
А на культеваторном в Грязях что выпускают? Или про него можно забыть и поставить жирную точку?. Когда то нам тоже внушили трактора из Белоруссии, а про свои забыли. Итог сейчас на трактором.
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КГБ ,

24 минуты назад
я работал на ЛТЗ ,немножко захватил время ,когда заводом руководил В Я Клименков , из плеяды сталинских директоров .Жаль конечно ,что предатели уничтожили завод .Уничтожению подлежали не только заводы ,но и вся наша страна ,разделив ее на сферы влияния западных хищников . План до конца не сработал .
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Ответ

25 минут назад
Ого!, кудрявый блогер об этом не думал
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Ого!

30 минут назад
Такие планы, а подземный переход закопали. Как тысячи новых работников будут пересекать проезжую часть?
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А кто его

42 минуты назад
Развалил?Интересно узнать.А Батька молодец,настоящий хозяин.
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