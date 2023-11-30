Экономика
сегодня, 15:21
Первый восстановленный корпус ЛТЗ будет запущен весной 2024 года
К концу следующего года в нем заработает полноценное производство.
Губернатор Игорь Артамонов сообщил о ходе реализации совместного проекта белорусского холдинга «Амкодор» и российского «Трансмашхолдинга» по возрождению площадки Липецкого тракторного завода.
«Сегодня на стратегической сессии коллеги из «АМКОДОРА» рассказали, как продвигается проект.
Заверили, что уже весной будут пробовать запускать первый восстановленный корпус по выпуску навесной и прицепной техники. Пока частичная сборка. К концу следующего года, когда установят всё оборудование, планируют запустить полноценное производство.
Это первый этап. Весь проект, конечно, громадный и займёт не один год. Важно, что это будет высокая глубина локализации производства. И сельхозмашины, и все комплектующие для них коллеги планируют делать в Липецке», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сегодня в Липецкой области начались Дни Республики Беларусь. В регион прибыла большая делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым и министром финансов Баларуси Юрием Селиверстовым.
Фото: пресс-службы правительства Липецкой области
«Сегодня на стратегической сессии коллеги из «АМКОДОРА» рассказали, как продвигается проект.
Заверили, что уже весной будут пробовать запускать первый восстановленный корпус по выпуску навесной и прицепной техники. Пока частичная сборка. К концу следующего года, когда установят всё оборудование, планируют запустить полноценное производство.
Это первый этап. Весь проект, конечно, громадный и займёт не один год. Важно, что это будет высокая глубина локализации производства. И сельхозмашины, и все комплектующие для них коллеги планируют делать в Липецке», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Сегодня в Липецкой области начались Дни Республики Беларусь. В регион прибыла большая делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым и министром финансов Баларуси Юрием Селиверстовым.
Фото: пресс-службы правительства Липецкой области
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Иванушка Интернешнл
Парадокс
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Созерцатель
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А кто его