«Калина» ездила по встречке на улице Катукова

В вашем браузере отключен JavaScript

Утром 30 ноября водители на улице Катукова в Липецке столкнулись с непонятной ситуацией — им на встречу ехал автомобиль «Лада Калина».



«Калина» двигалась против трехполосного потока в сторону памятника Танкистам. Водитель «Лады Калины» терпеливо ждал, когда ему уступит дорогу.



«Авто ехало по встречке, уверенно, ничего не смущаясь, не пытаясь развернуться. Я такого давно не видел», — поделился своими впечатлениями автор присланного в редакцию ролика.



За такую езду водителю может грозить штраф до пяти тысячи рублей в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ.

