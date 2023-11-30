Происшествия

сегодня, 12:52

«Калина» ездила по встречке на улице Катукова

11 1394
#нарушение ПДД
1
Утром 30 ноября водители на улице Катукова в Липецке столкнулись с непонятной ситуацией — им на встречу ехал автомобиль «Лада Калина».

«Калина» двигалась  против трехполосного потока в сторону памятника Танкистам. Водитель «Лады Калины» терпеливо ждал, когда ему уступит дорогу.

«Авто ехало по встречке, уверенно, ничего не смущаясь, не пытаясь развернуться. Я такого давно не видел», —  поделился своими впечатлениями автор присланного в редакцию ролика.

За такую езду водителю может грозить штраф до пяти тысячи рублей в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ.
11 1394
#нарушение ПДД
1

Комментарии (11)

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Свекловоды

9 минут назад
по-беспределу пошли.
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Интересно?

24 минуты назад
А на Электромобиле так можно?!
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Гость

27 минут назад
А кто раньше кричал, что гаишников дохрена, теперь на ДТП 5 часов едут, камер никто не боится, по камерам только штраф,
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Гость

29 минут назад
не надо было уступать! Встать и гаи вызвать! Дураков надо наказывать!
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1

30 минут назад
Курица за рулем
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Альбина

31 минуту назад
Бывает)))) Мне один раз дед попался , ехал против движения, по кольцу Площади Победы, руками размахивая и ругался))))
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Да уж

43 минуты назад
Из лесу выехал..
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077

43 минуты назад
Ну это норм в Липецке чё не так а, интересно
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Житель

43 минуты назад
Это нормально. У нас по односторонней Желябова катаются на встречу несмотря на целых три знака кирпич.
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Да нее

45 минут назад
Даа, горожанин возобновил ,что он деревенский.
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