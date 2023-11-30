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«Калина» ездила по встречке на улице Катукова
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Утром 30 ноября водители на улице Катукова в Липецке столкнулись с непонятной ситуацией — им на встречу ехал автомобиль «Лада Калина».
«Калина» двигалась против трехполосного потока в сторону памятника Танкистам. Водитель «Лады Калины» терпеливо ждал, когда ему уступит дорогу.
«Авто ехало по встречке, уверенно, ничего не смущаясь, не пытаясь развернуться. Я такого давно не видел», — поделился своими впечатлениями автор присланного в редакцию ролика.
За такую езду водителю может грозить штраф до пяти тысячи рублей в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ.
«Калина» двигалась против трехполосного потока в сторону памятника Танкистам. Водитель «Лады Калины» терпеливо ждал, когда ему уступит дорогу.
«Авто ехало по встречке, уверенно, ничего не смущаясь, не пытаясь развернуться. Я такого давно не видел», — поделился своими впечатлениями автор присланного в редакцию ролика.
За такую езду водителю может грозить штраф до пяти тысячи рублей в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ.
11 1394
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