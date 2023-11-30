Происшествия

21 минуту назад

Авария в Данковском районе: «Мерседес» выехал на встречную полосу

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#авария #ДТП
Авария в Данковском районе: «Мерседес» выехал на встречную полосу

Автобус, принадлежащей дорожной компании, перевозил рабочих.

Прокуратура области сообщила подробности утреннего ДТП в Данковском районе. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу. 

«По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем «Мерседеса», который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

 Также прокуратура уточнила данные о пострадавших: в аварии погибли два пассажира микроавтобуса «Мерседес», еще девять его пассажиров получили травмы различной степени тяжести, из них трое находятся на амбулаторном лечении, шестеро в  — в реанимации.

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Напомним, микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ -Вектор» столкнулись сегодня утром на 77-м километре дороги Липецк-Данков у села Новоникольское Данковского района.

 «Мерседес», как сообщили в прокуратуре, принадлежит частной дорожной организации. Сегодня утром он перевозил персонал компании к месту  работы. Собственником «ПАЗа» является ООО «АвтоБус» из поселка Лев Толстой.

— На месте происшествия организовано проведение следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавили в прокуратуре.

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#авария #ДТП

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