Происшествия
21 минуту назад
Авария в Данковском районе: «Мерседес» выехал на встречную полосу
Автобус, принадлежащей дорожной компании, перевозил рабочих.
Прокуратура области сообщила подробности утреннего ДТП в Данковском районе. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.
«По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем «Мерседеса», который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Также прокуратура уточнила данные о пострадавших: в аварии погибли два пассажира микроавтобуса «Мерседес», еще девять его пассажиров получили травмы различной степени тяжести, из них трое находятся на амбулаторном лечении, шестеро в — в реанимации.
Напомним, микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ -Вектор» столкнулись сегодня утром на 77-м километре дороги Липецк-Данков у села Новоникольское Данковского района.
«Мерседес», как сообщили в прокуратуре, принадлежит частной дорожной организации. Сегодня утром он перевозил персонал компании к месту работы. Собственником «ПАЗа» является ООО «АвтоБус» из поселка Лев Толстой.
— На месте происшествия организовано проведение следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавили в прокуратуре.
«По предварительным данным причиной аварии стало несоблюдение требований ПДД водителем «Мерседеса», который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Также прокуратура уточнила данные о пострадавших: в аварии погибли два пассажира микроавтобуса «Мерседес», еще девять его пассажиров получили травмы различной степени тяжести, из них трое находятся на амбулаторном лечении, шестеро в — в реанимации.
Напомним, микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ -Вектор» столкнулись сегодня утром на 77-м километре дороги Липецк-Данков у села Новоникольское Данковского района.
«Мерседес», как сообщили в прокуратуре, принадлежит частной дорожной организации. Сегодня утром он перевозил персонал компании к месту работы. Собственником «ПАЗа» является ООО «АвтоБус» из поселка Лев Толстой.
— На месте происшествия организовано проведение следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавили в прокуратуре.
Мимо проходил