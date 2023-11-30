Происшествия
20 минут назад
В Липецкой области попал в аварию автобус: пострадали семь человек
Авария произошла в Данковском районе.
Утром 30 ноября возле села Новоникольское Данковского района произошла дорожная авария, в которой, по предварительным данным, пострадали семь человек.
«Близ населенного пункта Новоникольское произошло ДТП, связанное со столкновением двух транспортных средств, перевозящих людей, в результате которого предварительно пострадало семь человек», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Фото: МЧС
«Близ населенного пункта Новоникольское произошло ДТП, связанное со столкновением двух транспортных средств, перевозящих людей, в результате которого предварительно пострадало семь человек», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Фото: МЧС