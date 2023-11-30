Происшествия

20 минут назад

В Липецкой области попал в аварию автобус: пострадали семь человек

454
#авария #ДТП
1
В Липецкой области попал в аварию автобус: пострадали семь человек

Авария произошла в Данковском районе.

Утром 30 ноября возле села Новоникольское Данковского района произошла дорожная авария, в которой, по предварительным данным, пострадали семь человек.

«Близ населенного пункта Новоникольское произошло ДТП, связанное со столкновением двух транспортных средств, перевозящих людей, в результате которого предварительно пострадало семь человек», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Фото: МЧС
454
#авария #ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Полицейские раскрыли кражу 90 тысяч у пенсионерки в аптеке
#кража
Полицейские раскрыли кражу 90 тысяч у пенсионерки в аптеке

29 минут назад

Происшествия
Водитель «Дэу Нексии» не пропустил поезд на станции Добринка
#ДТП #локомотив #поезд
6
Водитель «Дэу Нексии» не пропустил поезд на станции Добринка

вчера, 18:02

Происшествия
Вода текла четыре месяца и превратилась в ледяные валуны
#утечка воды
8
Вода текла четыре месяца и превратилась в ледяные валуны

вчера, 17:23

Общество
В Липецке вынесен приговор по делу о производстве 399 килограммов наркотиков
#наркотики
8
В Липецке вынесен приговор по делу о производстве 399 килограммов наркотиков

вчера, 17:05

Происшествия
Группа захвата сработала у рынка «Чеснок» на улице Эдуарда Белана
#ДПС #задержание #группа захвата
29
Группа захвата сработала у рынка «Чеснок» на улице Эдуарда Белана

вчера, 15:09

Происшествия
Выехали на обочину и снесли знаки: два человека пострадали в аварии во Вторых Тербунах
#ДТП
4
Выехали на обочину и снесли знаки: два человека пострадали в аварии во Вторых Тербунах

вчера, 14:45

Происшествия