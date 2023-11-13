Происшествия

сегодня, 16:32

Прокуратура проведёт проверку обстоятельств падения дерева на мужчину

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#дерево #ветер
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Прокуратура проведёт проверку обстоятельств падения дерева на мужчину
Прокуратура Советского района Липецка проведёт проверку по факту падения берёзы на мужчину напротив дома №37 по улице Бескрайней. 

«В ходе проверки в том числе будет дана оценка законности действия департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка и управляющей организации», — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Напомним, при падении берёзы мужчина получил перелом ноги, были оборваны электрические провода, перекрыта проезжая часть и тротуар, смят забор частного дома. Пострадавший госпитализирован, сейчас он проходит обследование.

Жители улицы неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка, в Управление главного смотрителя Липецка и в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, по поводу сноса двух аварийных деревьев, в том числе упавшего сегодня.
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#дерево #ветер
4

Комментарии (2)

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Житель

30 минут назад
Ахаха. Обращались они. После того, как мне пришел ответ с госжилинспекции на вопрос перенести мусорку или обеспечить к ней другой подъезд, в котором они в качестве отмазки ничего другого не смогли придумать, как сообщить, что у нас во ДВОРЕ двухполосная дорога, я больше туда не пишу, пока у нас ничего не поменялось. Ахах, во ДВОРЕ две полосы движения, вспоминаю и ржу до сих пор со слезами...
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Фишер

39 минут назад
Там не только перелом ноги
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