Происшествия
сегодня, 16:32
Прокуратура проведёт проверку обстоятельств падения дерева на мужчину
Прокуратура Советского района Липецка проведёт проверку по факту падения берёзы на мужчину напротив дома №37 по улице Бескрайней.
«В ходе проверки в том числе будет дана оценка законности действия департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка и управляющей организации», — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, при падении берёзы мужчина получил перелом ноги, были оборваны электрические провода, перекрыта проезжая часть и тротуар, смят забор частного дома. Пострадавший госпитализирован, сейчас он проходит обследование.
Жители улицы неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка, в Управление главного смотрителя Липецка и в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, по поводу сноса двух аварийных деревьев, в том числе упавшего сегодня.
«В ходе проверки в том числе будет дана оценка законности действия департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка и управляющей организации», — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, при падении берёзы мужчина получил перелом ноги, были оборваны электрические провода, перекрыта проезжая часть и тротуар, смят забор частного дома. Пострадавший госпитализирован, сейчас он проходит обследование.
Жители улицы неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства и благоустройства Липецка, в Управление главного смотрителя Липецка и в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, по поводу сноса двух аварийных деревьев, в том числе упавшего сегодня.
Житель
Фишер