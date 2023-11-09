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Историю об издевательстве над подростком проверяет следственный комитет

8 1094
#издеветельства #травля #подростки
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Историю об издевательстве над подростком проверяет следственный комитет

Следователи опрашивают участков произошедшего 3 ноября на улице Терешковой.

Следственный отдел по Советскому округу  Липецка СУ СК Росси по Липецкой области начал  доследственную проверку фактов противоправных действий в отношении 14-летнего школьника

«По данным следствия, 3 ноября на улице Терешковой  группа подростков угрожала несовершеннолетнему расправой, применив физическую силу. Происходящее было снято на камеру мобильного телефона и размещено в открытом доступе.

О противоправных действиях в следственное управление СК России по Липецкой области сообщил отец пострадавшего мальчика. По указанию руководителя управления Евгения Шаповалова незамедлительно организована доследственная проверка. Её ход и результаты поставлены на контроль в аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Следователи уже  опрашивают участников произошедшего. Устанавливаются иные факты подобных издевательств. По результатам  проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в СК обратились родители 14-летнего подростка, которые узнали об издевательствах над сыном от его классной руководительницы. 

— Мне учитель показала Telegram-каналы , в которых были видеоролики с моим сыном. 3 ноября его обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили, — рассказал GOROD48 отец мальчика Валерий.


Валерий считает, что группа подростков скачивает из соцсетей аватары случайных школьников, создает аккаунты от их имени и выкладывает посты, которые впоследствии использует для обвинений ничего не подозревающих мальчиков или девочек. Потом эта группа выводит якобы в чем-то виновных подростков на «стрелки», где глумится над ними под камеру, требуя извинений. Снятые ролики они выкладывают в популярные подростковые Telegram-каналы.
8 1094
#издеветельства #травля #подростки
4

Комментарии (8)

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Пое

22 минуты назад
Бедный мальчик
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Гость

24 минуты назад
Надо погулять там, может встретимся))))
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?

30 минут назад
Это уже не люди.
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Молодежь

34 минуты назад
Следующий этап, с оружием в школу придут. Кто там кого допрашивает не понятно, а этих подальше от наших детей изолировать нужно
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???

57 минут назад
а полиция и не чешется ?
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Да ладно...

58 минут назад
Каких еще участков допрашивают следователи?
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