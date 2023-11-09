Происшествия
сегодня, 12:40
Историю об издевательстве над подростком проверяет следственный комитет
8 1094
Следователи опрашивают участков произошедшего 3 ноября на улице Терешковой.
Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК Росси по Липецкой области начал доследственную проверку фактов противоправных действий в отношении 14-летнего школьника.
«По данным следствия, 3 ноября на улице Терешковой группа подростков угрожала несовершеннолетнему расправой, применив физическую силу. Происходящее было снято на камеру мобильного телефона и размещено в открытом доступе.
О противоправных действиях в следственное управление СК России по Липецкой области сообщил отец пострадавшего мальчика. По указанию руководителя управления Евгения Шаповалова незамедлительно организована доследственная проверка. Её ход и результаты поставлены на контроль в аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Следователи уже опрашивают участников произошедшего. Устанавливаются иные факты подобных издевательств. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в СК обратились родители 14-летнего подростка, которые узнали об издевательствах над сыном от его классной руководительницы.
— Мне учитель показала Telegram-каналы , в которых были видеоролики с моим сыном. 3 ноября его обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили, — рассказал GOROD48 отец мальчика Валерий.
Валерий считает, что группа подростков скачивает из соцсетей аватары случайных школьников, создает аккаунты от их имени и выкладывает посты, которые впоследствии использует для обвинений ничего не подозревающих мальчиков или девочек. Потом эта группа выводит якобы в чем-то виновных подростков на «стрелки», где глумится над ними под камеру, требуя извинений. Снятые ролики они выкладывают в популярные подростковые Telegram-каналы.
«По данным следствия, 3 ноября на улице Терешковой группа подростков угрожала несовершеннолетнему расправой, применив физическую силу. Происходящее было снято на камеру мобильного телефона и размещено в открытом доступе.
О противоправных действиях в следственное управление СК России по Липецкой области сообщил отец пострадавшего мальчика. По указанию руководителя управления Евгения Шаповалова незамедлительно организована доследственная проверка. Её ход и результаты поставлены на контроль в аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Следователи уже опрашивают участников произошедшего. Устанавливаются иные факты подобных издевательств. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в СК обратились родители 14-летнего подростка, которые узнали об издевательствах над сыном от его классной руководительницы.
— Мне учитель показала Telegram-каналы , в которых были видеоролики с моим сыном. 3 ноября его обманом выманили из ТРЦ «Малибу», отвели на территорию Военного городка, где унизили и избили, — рассказал GOROD48 отец мальчика Валерий.
Валерий считает, что группа подростков скачивает из соцсетей аватары случайных школьников, создает аккаунты от их имени и выкладывает посты, которые впоследствии использует для обвинений ничего не подозревающих мальчиков или девочек. Потом эта группа выводит якобы в чем-то виновных подростков на «стрелки», где глумится над ними под камеру, требуя извинений. Снятые ролики они выкладывают в популярные подростковые Telegram-каналы.
8 1094
Пое
Гость
?
Молодежь
???
Да ладно...