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Происшествия
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сегодня, 15:10
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Сбитая на пешеходном переходе девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора
К счастью подросток отделалась легкими травмами
В распоряжении редакции есть видео случившегося. На нем видно, что для водителей в это время горит зеленый сигнал светофора, то есть для пешеходов в это время светофор светится красным.
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