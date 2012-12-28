Сбитая на пешеходном переходе девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора

К счастью подросток отделалась легкими травмами

Как сообщал GOROD48, 25 июля на улице 50 лет НЛМК 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104» на пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ребёнок получил травмы, оказавшиеся не очень серьезными.В распоряжении редакции есть видео случившегося. На нем видно, что для водителей в это время горит зеленый сигнал светофора, то есть для пешеходов в это время светофор светится красным.