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сегодня, 15:10
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Сбитая на пешеходном переходе девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора

К счастью подросток отделалась легкими травмами

Как сообщал GOROD48, 25 июля на улице 50 лет НЛМК 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104» на пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ребёнок получил травмы, оказавшиеся не очень серьезными.

В распоряжении редакции есть видео случившегося. На нем видно, что для водителей в это время горит зеленый сигнал светофора, то есть для пешеходов в это время светофор светится красным.


ДТП
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Комментарии (4)

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Соня
44 минуты назад
И в ДТП на перекрестке Космонавтов и Терешковой в прошлое воскресенье также девочка с разделительной полосы кинулась под автомобиль на красный свет. Вот куда несутся! Как там водитель вообще смог успеть затормозить! На бедных водителей этих всех собак натравили. Нервы, стресс, машины чинить. А с родителями этих детей ГИБДД не будут разговаривать или социальные службы?
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М. Х. П.
46 минут назад
Как всегда пешеход думает, может успею перебежать дорогу, не замечая, что рядом с другим автомобилем едет другой под который он и попадает. Скорейшего ей выздоровления и в следующий раз может быть последним, жизнь одна не надо её торопить.
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Кузькин отец
49 минут назад
В первой статье об этом ДТП я интересовался : "На фото регулируемый пешеходный переход. На какой сигнал светофора двигались участники ДТП? "
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Ком Ментарий
53 минуты назад
А вот и разгадка этой дорожно-транспортной трагедии.
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