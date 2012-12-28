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Липецкстат: каждый пятый житель Липецкой области работает в торговле
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57 минут назад
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Липецкстат: каждый пятый житель Липецкой области работает в торговле

В последнюю субботу месяца, 27 июля отмечают День работника торговли. Липецкстат представляет цифровой портрет торгового работника Липецкой области.

Торговля составляет десятую часть валового регионального продукта Липецкой области. В этой сфере работает каждый пятый житель, занятый в экономике региона. Среднемесячная заработная плата торговых работников в прошлом году составила 42 994 рубля, что на 22,5% больше, чем в 2022 году.

К началу 2024 года в Липецкой области было зарегистрировано более 4 тысяч хозяйствующих субъектов торговли. В области насчитывается 5,4 тысячи магазинов с торговыми залами общей площадью почти 993 тысячи квадратных метров. 37% всех магазинов расположены в сельской местности. Наибольшее число торговых организаций (68%) осуществляли оптовую торговлю, 22% компаний и 9,1 тысячи индивидуальных предпринимателей занимались розничной торговлей. 10% торговых организаций занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонтом.

Одна из наиболее современных форм продаж – онлайн-торговля – приобретает все большую популярность. Объем интернет-торговли организаций области составил 18,8 миллиарда рублей или 5,4% от общего объема оборота розничной торговли и возрос по сравнению с 2022 годом на 10%.

Организациями оптовой торговли продано продукции на 615 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли в 2023 году составил 350 миллиардов рублей. Почти 170 миллиардов рублей или 48% пришлось на продажу продуктов, включая напитки, и табачных изделий.
В обороте розничной торговли на одного жителя в 2023 году пришлось более 312 тысяч рублей. По этому показателю Липецкая область находится на четвертом месте среди областей Центрального Федерального округа и на втором – в Центральном Черноземье. Торговые сети в 2023 году формировали 35% общего объема оборота розничной торговли (121,8 миллиарда рублей). Из общего количества товаров, реализуемых в торговых сетях, 69% приходится на продовольственные.

В области действуют 11 розничных рынков с 3,8 тысячью торговых мест. На долю специализированных рынков приходится 65% от общего их количества. Наибольшее число торговых мест – 64% – отведено индивидуальным предпринимателям. Уровень использования торговых мест на рынках составил 59%.Для повышения доступности товаров для населения и поддержки местных производителей в Липецкой области в прошлом году проведены 364 розничные ярмарки различной специализации, на 2 которых было предоставлено более 24 тысяч торговых мест. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5%.
торговля
статистика
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Комментарии (2)

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Сначала новые
ё
1 минуту назад
Как всегда! Один с сошкой, а семеро с ложкой.
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Старенький
18 минут назад
Кругом одно, купи-продай. Тяжело производство, ума не хватает, кадров и законники жмут.
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