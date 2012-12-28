Липецкая вечЁрка: смерть турецкого дальнобойщика, грязинский след в аресте экс-замминистра и вырубка 111 сосен

Сегодня, 26 июля, стало известно о смерти турецкого дальнобойщика, в аресте экс-замминистра обороны обнаружили грязинский след, и жители села Введенка пожаловались на вырубку сосен.