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Липецкая вечЁрка: смерть турецкого дальнобойщика, грязинский след в аресте экс-замминистра и вырубка 111 сосен
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Общество
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32 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: смерть турецкого дальнобойщика, грязинский след в аресте экс-замминистра и вырубка 111 сосен
Сегодня, 26 июля, стало известно о смерти турецкого дальнобойщика, в аресте экс-замминистра обороны обнаружили грязинский след, и жители села Введенка пожаловались на вырубку сосен.
Он припарковал свой «Ман» на стоянке, почувствовал себя плохо, вылез из кабины и упал. Приехавшим на вызов медикам осталось только констатировать его смерть. Тело водителя направили в морг.
«Мы проезжали вчера днём, как раз видели, на обочине лежал уже прикрытый», — рассказала Мира.
«Актёр умирает на сцене, грузчик — под грузом, а водитель… Жарища-то стоит. Возраст — мужики они слабы», — добавила Нонка.
Полицейским удалось по горячим следам раскрыть преступление. Началось оно с анекдота. Водитель, выгружая товар у ТЦ на улице Неделина, оставил в машине ключи зажигания. Этим воспользовался прохожий и угнал ее прямо с открытым багажником. Катался угонщик не долго — столкнулся с другой машиной и бросил авто на улице Фрунзе.
Позже выяснилось, что 33-летний житель Оренбургской области был пьян, ушел от погони он, забравшись по перилам на балкон арендованной квартиры.
В отношении злоумышленника полицейские выписали несколько административных протоколов, суд на год лишил его водительских прав. Гражданин теперь находится под подпиской о невыезде, так как по факту угона возбуждено еще и уголовное дело.
«Цирк уехал, клоуны остались», — заметил нлмк.
«Премию Дарвина ему», — добавил Гость.
25 июля по обвинению в коррупции был задержан бывший заместитель министра обороны России, Герой России Дмитрий Булгаков. Будучи на посту замминистра обороны он отвечал за материально-техническое обеспечение армии России в том числе во время СВО.
По данным РИА Новости Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат».
Трое членов совета директоров Грязинского пищекомбината, Александр Михаленко, Валерий Ковалевич, Эльвира Смирнова, были арестованы в апреле этого года по обвинению в присвоении и растрате в особо крупном размере, в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд министерства обороны РФ.
Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, все арестованные входят в Совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было создано в 1944 году в Липецкой области. Оно занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.
«Тушёнку с этого комбината, все Грязи едят», — сообщил не-а чё.
Жители села Введенка Хлевенского района пожаловались GOROD48 на то, что хлевенский предприниматель, влиятельный человек, «которому все можно» вырубил 111 хороших сосен.
Это произошло еще в апреле, уточнил глава сельского поселения Виктор Юров. Вырубку он обнаружил вместе с сотрудником пожарной охраны, приехавшими проверять, как в преддверии летнего сезона опахиваются леса.
Выяснилось, что разрешения на рубку сосен ни у кого нет. Заявление в полицию было написано еще 27 мая. В УМВД России по Липецкой области проверка до сих пор продолжается.
«Очень хочется, чтобы этот хлевенский влиятельный предприниматель сел в тюрьму на столько же лет, сколько деревьев было спилено!» — пожелала Лиза.
«А у нас в селе Кашары на берегу Дона посмотрите сколько вырубили, и какие стоят замки из сруба, кто за это ответит. Никакой прокуратуре не нужно, вроде так и должно, почему этим можно, а другим нельзя», — доложил житель Задонска.
В выходные липчан ждет хорошая погода. По прогнозам синоптиков, завтра днем в городе столбики термометров будут колебаться от +26 до +28 градусов. Если вспомнить, что в 2010 году температура доходила до +39, то в нынешнем июле весьма комфортно.
И обратите внимание, со 2 по 4 августа перекроют движение транспорта по улице Первомайской от дома № 38 до дома № 32. Там будут ремонтировать тепловую магистраль.
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