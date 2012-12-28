35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Суду присяжных показали видеозапись нападения с заточкой на сотрудника липецкой колонии
35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
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Происшествия
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44 минуты назад
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Пьяный угонщик попал в ДТП и бросил машину во дворе
А сам забрался по перилам на балкон съёмной квартиры и там спрятался.
«Данная информация незамедлительно была передана всем полицейским патрулям. Через несколько минут дежуривший неподалеку экипаж ДПС обнаружил угнанную машину во дворе дома по улице Фрунзе. Выяснилось, что на чужом автомобиле подозреваемый — пьяный 33-летний житель Оренбургской области столкнулся с другой иномаркой, после чего скрылся с места аварии. Машину он бросил во дворе дома, а сам забрался по перилам на балкон арендованной им квартиры и там спрятался», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В отношении угонщика автоинспекторы составили административные протоколы за оставление места ДТП, невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, отсутствие страховки и водительского удостоверения. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения водительских прав на один год.
Также по факту угона возбуждено уголовное дело по части первой 1 статьи 166 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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