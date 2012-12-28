Пьяный угонщик попал в ДТП и бросил машину во дворе

А сам забрался по перилам на балкон съёмной квартиры и там спрятался.

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В Липецкий отдел полиции №8 с заявлением об угоне автомобиля с парковки у ТЦ на улице Неделина обратился 29-летний мужчина. Водитель оставил ключи в замке зажигания, а сам открыл багажник, чтобы выгрузить товар в киоск. Но проходивший мимо злоумышленник воспользовался ситуацией и угнал иномарку.«Данная информация незамедлительно была передана всем полицейским патрулям. Через несколько минут дежуривший неподалеку экипаж ДПС обнаружил угнанную машину во дворе дома по улице Фрунзе. Выяснилось, что на чужом автомобиле подозреваемый — пьяный 33-летний житель Оренбургской области столкнулся с другой иномаркой, после чего скрылся с места аварии. Машину он бросил во дворе дома, а сам забрался по перилам на балкон арендованной им квартиры и там спрятался», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В отношении угонщика автоинспекторы составили административные протоколы за оставление места ДТП, невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, отсутствие страховки и водительского удостоверения. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения водительских прав на один год.Также по факту угона возбуждено уголовное дело по части первой 1 статьи 166 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.