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55 минут назад
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Ельчанка похоронила любовника за 242 250 рублей и потребовала деньги с его наследницы

Суд встал на сторону женщины.

Ельчанка обратилась в суд с иском к наследнице своего гражданского мужа, умершего в 2023 году. Женщина потребовала возместить свои расходы на похороны.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, после смерти мужчины всё его состояние досталось законной наследнице, ведь отношения между любовниками узаконены не были.

Но именно гражданская жена хоронила мужчину, потратив на достойное прощание 242 250 рублей. На эту сумму она оплатила ритуальные услуги, похоронные принадлежности, одежду, доставку и захоронение тела умершего. В суде гражданская жена потребовала с наследницы возместить затраченную сумму, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в 5 623 рубля.

Суд пришел к выводу, что гражданская жена имеет право на возмещение понесенных ею расходов на достойные похороны за счет наследственного имущества в пределах его стоимости, а стоимость наследства значительно превышала размер расходов на похороны. Сумму в 242 250 рублей наследница должна возместить полностью: такие расходы на похороны сейчас не являются чрезмерно завышенными и соответствуют средней рыночной цене, сложившийся в Ельце. Требования женщины удовлетворены в полном объеме.
похороны
ритуальные услуги
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Комментарии (1)

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Сначала новые
ст.9 фз-8
33 минуты назад
гарантирует безвозмездное предоставление услуг для погребения, следовательно дама потратила 250 тысяч на себя и платить ничего дочь почившего не должна.
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