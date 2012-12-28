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Культура
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40 минут назад
В Липецке на один день воссоздадут советский двор
Во дворе Есенинки пройдёт Межрегиональный двор-фест «Высоцкий: твой, мой, наш-2024».
Самые юные гости фестиваля смогут поиграть в старые советские игрушки. Ребятам постарше обещают показать самые первые азы игры на гитаре. А взрослые смогут сыграть партию в шахматы, шашки или домино. Также у библиотеки организуют фотозону «Квартира Высоцкого».
Изюминка фестиваля — можно будет полистать самиздат произведений Владимира Семеновича: журналы, которые его поклонники вручную составляли из попадавших в руки материалов о жизни и творчестве поэта и актера, переданы городским библиотекам Музеем Высоцкого. Также на фестивальной площадке можно будет выиграть билеты на посещение Государственного музея Владимира Высоцкого в Москве. Для этого необходимо либо принести с собой уже имеющийся читательский билет городских библиотек, либо предъявить паспорт, и оформить его прямо во время фестиваля.
Двор Есенинки будет украшать точная копия автомобиля «Мерседес» Высоцкого. Не обойдётся и без историй тех, кому лично посчастливилось встретиться с легендарным автором-исполнителем и актером.
В 16:30 на фестивале заработает концертная площадка. На сцену выйдет Виктор Долгих — организатор ансамбля «Орфей», который много раз становился лауреатом Всесоюзных и областных конкурсов и фестивалей, руководители и участники клубов авторской песни Липецка, Тамбова.
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