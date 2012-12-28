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Общество
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сегодня, 14:43
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11-летняя девочка потерялась в собственном селе
Ребенок пошел искать кошку и заблудился.
— Девочка вышла из дома, когда стемнело — в 22 часа. Она дезориентировалась в темноте. А это село находится в лесу. Там можно потеряться и днем. Ночь она провела в каком-то заброшенном доме, а утром вышла на дорогу и пошла по ней в надежде выйти к людям. Навстречу ей, как оказалось, пошли те, кто ее искал, — сообщил GOROD48 источник в правоохранительных органах.
В настоящее время проводятся следственные действия и экспертизы, чтобы быть уверенными, что девочка не стала жертвой какого-то преступления.
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