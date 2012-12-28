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На ссоре бывших супругов заработало государство: ельчанка заплатит 30 000 рублей за ложный донос
Происшествия
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сегодня, 15:16
На ссоре бывших супругов заработало государство: ельчанка заплатит 30 000 рублей за ложный донос
Женщина сообщила в полицию, что бывший муж угрожает ей ножницами.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 3 апреля этого года ельчанка позвонила по номеру «112» и сообщила о том, что пьяный бывший муж кидается на неё драться с ножницами.
На место происшествия в дом по улице Ключевой приехала полиция и женщина ещё раз подтвердила свои слова, заявив, что бывший муж угрожал ей убийством, держа в руках кухонные ножницы.
Но в ходе проверке эта информация не подтвердилась: было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством» в связи с отсутствием события преступления.
В результате оговорившая бывшего мужа женщина сама была признана виновной по части первой статьи 306 УК РФ «Ложный донос» и ей назначен штраф в 30 000 рублей в доход государства.
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