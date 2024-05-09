Сегодня в Липецке: кино о школьном буллинге и самые нелепые оправдания липчан за прогулы работы

Представляем вам анонсы наступившей пятницы.

Днём в Липецке вполне комфортная температура воздуха – 24-26 градусов, преимущественно без осадков.









С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 60 лет СССР, 24, 28, 34; Берзина, 2, 4, 6; Вермишева, 2, 3, 4, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10, 16, 16а, 16б, 11, 13, 14, 115, 11/2, 18/1, 18/2, 18, 17/1, 17/2, 22а, 23, 23, 24, 23а, 23б, 25, 26, 27, 28, 29; Водопьянова, 21Бст1, 23, 23а, 23б, 25, 25литА, 25а, 29, 29а, 31, 33; Октябрьская, ст51, 53; Петра Смородина, 4а, 2, 6, 8, 8а, 14, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 16, 20, 18,13, 13а, 22, 24, 24а, 26; Стаханова, 3, 5, 9, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а.









С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом отключат электричество на улицах 1-я Станкостроительной. 2-й Станкостроительной, 2-й Радиаторной, Верхней, Вишнёвой, Зелёной, Коллективной. Коммунальной, Лесной, Линейной, Логовой, Медицинской, Мирной, Мичурина, Московской, Общественной, Перова, Плодородной, Путейской, Раздельной, Садовой, Торговой, Тракторозаводской. Транспортной, Трубной, Юбилейной, на проездах Поперечном, Героя Советского Союза Е.Потапова, Товарном, Универсальном, в садоводчествах «Венера», «Весна», «Горняк», имени Мичурина. «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник».















В 18:00 в парке Победы в рамках проекта «Вечер в парке2 выступит липецкое трио «Веселуха» (12+).









Возможно мероприятий сегодня было бы больше, но в Липецкой областной универсальной научной библиотеке в последнюю пятницу месяца – санитарный день. Походы в абонемент, читальный зал и на мероприятия придётся отложить до завтра.











Фото vk.com/lib48ru



Наверняка, многие из вас в конце недели заходят искупаться. В я с этим не лишним будет помнить, что ВСЕ несчастные случаи на воде в Липецкой области в этом году произошли в местах неорганизованного отдыха. И НИ ОДНОГО на официальных пляжах. Какой ещё нужен аргумент, чтобы не купаться в диких местах?









Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации звоните в службу спасения на номер «112».







Немного поднимем вам настроение в пятничный день. Сотрудники SuperJob поговорили с работодателями и собрали самые нелепые оправдание липчан своим прогулам работы.



















«Не было настроения, поэтому не пришел на работу»;

«Упала — поцарапала лицо, сломала мизинец — сложно было отвечать на звонки по работе».





Своим опытом в этой сфере или наблюдениями за коллегами можете поделиться в комментариях к записи.



С 12:00 до 14:00 ремонтные работы затронут улицы Металлургов и Механизаторов, с 14:00 до 18:00 - Адмирала Макарова, Дзержинского, Моршанскую. Невского, Физкультурну, проспект Мира.В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат свет на срок до 3-х часов на улицах 1-й Крымской, Депутатской, Индустриальной, Киевской. Проспекте Победы.Пробки для липчан не новость, но после обеда в пятницу в городе нередко вообще начинается квест: как проехать хотя бы пару улиц. Разгадать его помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Во всяком случае. Они подскажут. Где пробки меньше.По традиции вечером в пятницу липчане могу насладиться фильмами под на свежем воздухе. В 20:00 на Городище в рамках проекта «Киновыходной по семейному» покажут первые две серии сериала «Плакса». Россия. 2023. Драма. Режиссёр Андрей Силкин (16+).Школьница Маша вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Оно становится особенно жестким из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню Крис — главной звезды и бунтарки школы. С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками.Ника Жукова. Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин.В это же время в Нижнем парке и в Быхановом саду начнутся выступление проекта «Уличный артист»Спасатели напоминают липчанам основные правила купания- не ныряйте в незнакомых местах;- не заплывайте далеко и не плывите против течения;- не подплывайте к маломерным судам и другим плавсредствам;- не прыгайте в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;- не оставляйте детей без присмотра.При судороге сделайте глубокий вдох, погрузитесь вертикально в воду с головой, выпрямите ноги, осуществите захват руками больших пальцев ног и сильно потяните на себя. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги ног не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами.«Я думал, что справятся без меня»;«Мне приснилось, что я уже на работе»;«Закрыли дома, а ключей нет»;«В лифте застрял»;«Забыл, что надо на работу» (после праздников);«Отравился шуманитом»;