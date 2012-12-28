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Общество
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сегодня, 21:05
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 27 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители двух десятков улиц в районах Сырского рудника и 10-й Шахты, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по адресам: улица Прудная, 2, улица Одоевского, 5. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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