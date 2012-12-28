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сегодня, 21:05

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 27 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители двух десятков улиц в районах Сырского рудника и 10-й Шахты, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 2 по улице Прудной, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, подачу ресурса также ограничат жителям частного сектора улиц Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Городовикова, Ударников, Поселковой, Паровозной, Смирнова, Технической, Медицинской, Минской, Прудной, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство, переулка Узорного.

Подвоз воды организуют по адресам: улица Прудная, 2, улица Одоевского, 5. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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