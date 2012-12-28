На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 27 июля станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители двух десятков улиц в районах Сырского рудника и 10-й Шахты, сообщили в «РВК-Липецк».