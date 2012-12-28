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Общество
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58 минут назад
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Алексей Телков занял бывшее кресло Романа Ченцова
В Лебедянском районе депутаты определились с главой.
Соперником Алексея Телкова был глава администрации сельского поселения Ольховский сельсовет Лебедянского района Александр Новиков.
Алексею Телкову 34 года. В 2011 году он окончил «Орловскую региональную академию государственной службы». В 2016 году — прошел переподготовку по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества» в ЕГУ, в 2017 году окончил «Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации». Специальность по образованию: финансы и кредит и юриспруденция. Алексей Телков работал директором Липецкого филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», главой администрации Краснинского района и начальником управления сельского хозяйства Липецкой области.
Лебедянский район теперь интересен липчанам еще и тем, что мэр Липецка Роман Ченцов был его главой. Собственно говоря, именно после того, как он освободил кресло, были назначены выборы.
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Стоит добавить, что во время празднования Дня рождения Липецка Алексей Телков, поздравляя Романа Ченцова с избранием мэром, назвал его «своим дорогим другом» и подарил книгу «Казан».
Заглавное фото: пресс-служба правительства Липецкой области
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