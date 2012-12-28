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58 минут назад
3

Алексей Телков занял бывшее кресло Романа Ченцова

В Лебедянском районе депутаты определились с главой.

Сегодня на сессии Лебедянского районного Совета депутаты выбрали главу района. Им стал Алексей Телков. Он уже исполнял обязанности руководителя района, а ранее работал начальником областного управления сельского хозяйства. Уже уходя с этой должности Телков получил предложение губернатора Игоря Артамонова возглавить один из районов. Поэтому решение депутатов не стало ни для кого неожиданностью.

Соперником Алексея Телкова был глава администрации сельского поселения Ольховский сельсовет Лебедянского района Александр Новиков.

Алексею Телкову 34 года. В 2011 году он окончил «Орловскую региональную академию государственной службы». В 2016 году — прошел переподготовку по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества» в ЕГУ, в 2017 году окончил «Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации». Специальность по образованию: финансы и кредит и юриспруденция. Алексей Телков работал директором Липецкого филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», главой администрации Краснинского района и начальником управления сельского хозяйства Липецкой области.

Лебедянский район теперь интересен липчанам еще и тем, что мэр Липецка Роман Ченцов был его главой. Собственно говоря, именно после того, как он освободил кресло, были назначены выборы.
.
Стоит добавить, что во время празднования Дня рождения Липецка Алексей Телков, поздравляя Романа Ченцова с избранием мэром, назвал его «своим дорогим другом» и подарил книгу «Казан».



Заглавное фото: пресс-служба правительства Липецкой области
Лебедянский район
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
!
33 минуты назад
Шоу продолжается....
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Центр
39 минут назад
Ни слова про службу в армии. Тоже сторонник семейных ценностей и не ругается матом ?
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ЮВП
41 минуту назад
Городов в России не ветеринаров не хватит.
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