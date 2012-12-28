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Арестованный экс-замминистра обороны лоббировал интересы пищекомбината из Липецкой области
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Происшествия
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13 минут назад
Арестованный экс-замминистра обороны лоббировал интересы пищекомбината из Липецкой области
Несколько руководителей Грязинского пищекомбината, поставщика сухпайков для Минобороны, арестованы еще в апреле. Герой России Дмитрий Булгаков — 25 июля
Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.
По данным Mash, за неустановленный процент генерал-лейтенант помогал пищекомбинату выигрывать тендеры и поставлять в части продукты питания — некачественные и по завышенной стоимости. А это: макароны, крупы, сухие супы, кисель, прочие смеси и сухпайки. Которые шли в том числе и на СВО.
Как сообщал GOROD48, трое членов совета директоров Грязинского пищекомбината, Александр Михаленко, Валерий Ковалевич, Эльвира Смирнова, в апреле этого год арестованы по обвинению в присвоении и растрате в особо крупном размере, в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд Министерства обороны РФ.
Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, все арестованные входят в Совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было создано в 1944 году в Липецкой области. Оно занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.
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