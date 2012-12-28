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13 минут назад

Арестованный экс-замминистра обороны лоббировал интересы пищекомбината из Липецкой области

Несколько руководителей Грязинского пищекомбината, поставщика сухпайков для Минобороны, арестованы еще в апреле. Герой России Дмитрий Булгаков — 25 июля

25 июля задержан бывший заместитель Министр обороны России, Герой России Дмитрий Булгаков. Он обвиняется в коррупции. Будучи на посту замминистра обороны он отвечал за материально-техническое обеспечение армии России в том числе во время СВО, до сентября 2022 года.

Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

По данным Mash, за неустановленный процент генерал-лейтенант помогал пищекомбинату выигрывать тендеры и поставлять в части продукты питания — некачественные и по завышенной стоимости. А это: макароны, крупы, сухие супы, кисель, прочие смеси и сухпайки. Которые шли в том числе и на СВО.

Как сообщал GOROD48, трое членов совета директоров Грязинского пищекомбината, Александр Михаленко, Валерий Ковалевич, Эльвира Смирнова, в апреле этого год арестованы по обвинению в присвоении и растрате в особо крупном размере, в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд Министерства обороны РФ.

Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, все арестованные входят в Совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было создано в 1944 году в Липецкой области. Оно занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.
замминистра обороны
арест
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