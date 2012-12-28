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На трассе под Липецком умер дальнобойщик из Турции

Водителю стало плохо, он вылез из грузовика и скончался

25 июля на автостоянке неподалеку от поворота на Ярлуково, на трассе «Тамбов-Ливны-Орел», обнаружен мужчина лежащий на земле. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, скончавшийся мужчина — дальнобойщик, 67-летний гражданин Турции. Он припарковал свой «Ман» на стоянке, почувствовал себя плохо, вылез из кабины и умер.

Тело водителя направлено в морг.
скоропостижная смерть
дальнобойщик
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Комментарии (1)

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Эксперт
11 минут назад
Вечная память этому герою из Турции вез нам Турецкие вкусности и отдал за это свою жизнь! Вот до чего доводит жара в Черноземье.
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