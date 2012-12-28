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Происшествия
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сегодня, 11:58
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На трассе под Липецком умер дальнобойщик из Турции
Водителю стало плохо, он вылез из грузовика и скончался
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, скончавшийся мужчина — дальнобойщик, 67-летний гражданин Турции. Он припарковал свой «Ман» на стоянке, почувствовал себя плохо, вылез из кабины и умер.
Тело водителя направлено в морг.
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