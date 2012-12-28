На трассе под Липецком умер дальнобойщик из Турции

Водителю стало плохо, он вылез из грузовика и скончался

25 июля на автостоянке неподалеку от поворота на Ярлуково, на трассе «Тамбов-Ливны-Орел», обнаружен мужчина лежащий на земле. Прибывшие медики констатировали его смерть.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, скончавшийся мужчина — дальнобойщик, 67-летний гражданин Турции. Он припарковал свой «Ман» на стоянке, почувствовал себя плохо, вылез из кабины и умер.Тело водителя направлено в морг.