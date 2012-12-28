Мэрия Липецка выбила из Минпросвета деньги на капремонт еще одной школы в этом году

В итоге попавших под апгрейд средних общеобразовательных учреждений стало шесть.

Управление строительства Липецка объявило о поиске подрядчика на капитальный ремонт 51-й школы, расположенной в 9-м микрорайоне.Начальная цена торгов на апгрейд школы 1973 года постройки — 135 496 260 рублей. Техническим заданием предусматривается капитальный ремонт кровли с устройством водосточной системы, устройство вентилируемых фасадов с теплоизоляционным слоем с облицовкой плитами из керамогранита, капитальный ремонт входных групп, замена оконных блоков, наружных и внутренних дверей, обновление отделки потолков, стен, полов, замену вентиляции, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Начало работ — с момента заключения контракта, окончание — 30 августа 2025 года.По словам председателя департамента образования мэрии Светланы Бедровой, между прочим, ее директора в 2006-2020 годах, подрядчик определится 5 августа. Значит, еще летом в школу войдут строители. Бедрова не против того, чтобы подрядчик досрочно завершил капремонт — из уже имеющегося прошлогоднего опыта апгрейда типовых школ советской эпохи на выполнение всего комплекса работ строителям обычно хватает восьми-девяти месяцев. Но в любом случае весь новый учебный год ученики 51-й школы будут вынуждены тесниться во втором корпусе, находящемся рядом с тем, который попадет в перестройку.Итого 51-я школа станет в этом году шестой, попавшей в капремонт.Напомним, что ранее управление строительства определилось с подрядчиками реконструкции 1-й гимназии на улице 8 Марта, 22/4, 6-й школы на Сырском Руднике, 33-й — на бульваре Шубина, 46-й — на улице Титова, 70-й — на проспекте Победы. Их реконструируют известные мэрии подрядчики — липецкое ООО «Тепломонтажстрой», капитально отремонтировавшее в прошлом году 63-ю школу и воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой», построившее в 2023 году два детских сада в микрорайонах «Университетский» и «Взлетный».Где же мэрия взяла в середине года средства на капремонт 51-й школы? По словам Светланы Бедровой, в Минпросвете РФ пошли на то, чтобы выделить отлично себя зарекомендовавшему по капремонтам школ в прошлом году Липецку средства из лимитов 2025 года. Таким образом, 51-ю школу обновят раньше на год, чем это планировалось изначально.