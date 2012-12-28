«Я от РВК»: водителя АС-машины поймали за сливом чего-то в канализационный коллектор водоканала

Возможно, этим ассенизатором, управляющим «КамАЗом» с госномером о996ав 48 региона, займутся экологи.

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В редакцию GOROD48 житель Липецка Владимир прислал видеозапись того, как в канализационный коллектор на улице Урицкого в районе СНТ «Металлург-1» что-то сливает водитель АС-машины с госномером о996ав 48 региона. Что? Под запись водитель говорит, что воду из места врезки в водопровод. Но автор ролика считает, что нечистоты. На его вопрос почему это происходит водитель отвечает, что он «от «РВК», что просто делает то, что ему велено.— Как же так? Посмотрите на состояние последнего из Привокзальных прудов. В нем из-за постоянных сбросов нечистот вымерло все живое. Там не вода, а вонючая жижа! — прокомментировал ролик Владимир.Мы переслали этот ролик в компанию «РВК-Липецк». И вот какой комментарий получили:«Машина на видео не принадлежит нашей организации и не имеет никакого отношения к предприятию. Специалисты водоканала регулярно выявляют факты несанкционированного сброса нецентрализованных стоков в не предназначенные для этого места. Напомним, что за это, а также за самовольное пользование системой канализации предусмотрены административные штрафы. Липчане, дома которых не присоединены к централизованной системе водоотведения, должны заключать договоры на вывоз сточных вод с водоканалом либо с лицом, осуществляющим вывоз стоков и заключившим с нами договор. Слив стоков из ассенизаторских машин должен производиться только в специально оборудованных для этого местах», — сообщили нам в «РВК-Липецк».