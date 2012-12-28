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«Я от РВК»: водителя АС-машины поймали за сливом чего-то в канализационный коллектор водоканала
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Общество
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20 минут назад
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«Я от РВК»: водителя АС-машины поймали за сливом чего-то в канализационный коллектор водоканала
Возможно, этим ассенизатором, управляющим «КамАЗом» с госномером о996ав 48 региона, займутся экологи.
— Как же так? Посмотрите на состояние последнего из Привокзальных прудов. В нем из-за постоянных сбросов нечистот вымерло все живое. Там не вода, а вонючая жижа! — прокомментировал ролик Владимир.
Мы переслали этот ролик в компанию «РВК-Липецк». И вот какой комментарий получили:
«Машина на видео не принадлежит нашей организации и не имеет никакого отношения к предприятию. Специалисты водоканала регулярно выявляют факты несанкционированного сброса нецентрализованных стоков в не предназначенные для этого места. Напомним, что за это, а также за самовольное пользование системой канализации предусмотрены административные штрафы. Липчане, дома которых не присоединены к централизованной системе водоотведения, должны заключать договоры на вывоз сточных вод с водоканалом либо с лицом, осуществляющим вывоз стоков и заключившим с нами договор. Слив стоков из ассенизаторских машин должен производиться только в специально оборудованных для этого местах», — сообщили нам в «РВК-Липецк».
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