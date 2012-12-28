35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Сегодня в Липецке: кино о школьном буллинге и самые нелепые оправдания липчан за прогулы работы
Липецкая вечЁрка: найденная девочка, самокатчики без тормозов и что делать с мостом на улице 40 лет Октября
21-летняя сотрудница салона связи «слила» детализацию телефонных переговоров 38-летней женщины
Арестованный экс-замминистра обороны лоббировал интересы пищекомбината из Липецкой области
«Я от РВК»: водителя АС-машины поймали за сливом чего-то в канализационный коллектор водоканала
На ссоре бывших супругов заработало государство: ельчанка заплатит 30 000 рублей за ложный донос
Политика
38
27 минут назад
Выборы губернатора: до старта дойдут не все?
Муниципальный фильтр сквозь призму социальных сетей кандидатов и мнения экспертов.
Количество записей в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм (без учёта дублирующих) о сборе подписей среди кандидатов в губернаторе выглядит следующим образом: Емельянов – 6 постов, Ксенофонтова – 2 поста, Логинов – 4 поста, Валентинова – 2 поста, Токарев – 1 пост. У Игоря Артамонова изначально не было проблем со сбором муниципального фильтра. Партия «Единая Россия» имеет абсолютное большинство депутатов в муниципальных советах и думах Липецкой области, и Артамонов призвал однопартийцев давать возможность оппозиционным кандидатам презентовать свои программы и заручиться их поддержкой.
Возможностью в той или иной мере воспользовались практически все. Пятеро кандидатов посетили встречу с муниципальными депутатами от «Единой России» в ДК «Сокол» 9 июля. Однако КПРФ уже после неё назвали произошедшее фарсом. Позднее, 16 июля, Липецкий обком в своих соцсетях написал, что Токареву удалось собрать 39 из минимально необходимых 129 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов. Якобы другие кандидаты смогли собрать его только при помощи «Единой России». Зачем в таком случае 9 июля Сергей Токарев посещал ДК «Сокол» и выступал перед собравшимися депутатами от «Единой России» с просьбой поставить за него подписи, в обкоме не пояснили. Стоит отметить, что коммунисты по поводу своих возможных проблем письменно обратились в администрацию липецкого губернатора и в администрацию президента РФ. Как эти обращения сочетаются с активной критикой губернатора и действующими законами?
На обвинения со стороны КПРФ первым отреагировал телеграм-канал липецкого ЛДПР, напомнивший, что в 2019 году ситуация была обратная. Тогда до выборов не дошёл кандидат от их партии, а за участие кандидата от КПРФ якобы договорилось московское руководство.
Федеральные эксперты не обошли вниманием выборы губернатора Липецкой области.
«Агентство политических и экономических коммуникаций»: «Кандидат в губернаторы Липецкой области от КПРФ Сергей Токарев с высокой вероятностью не пройдет муниципальный фильтр и не примет участия в губернаторских выборах, считают несколько инсайдеров в регионе. Это неизбежно приведет к обострению конфликта региональной власти с КПРФ и радикализирует Компартию, которая выбрала стратегию жесткого противостояния с властью. Вероятно, и руководство региона продолжит атаковать неподконтрольную оппозицию. Губернатор Игорь Артамонов получил законную и реальную возможность ослабить КПРФ и избавиться от нее как от фактора раздражения и угрозы».
Сергей Старовойтов, директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов», считает что выборы в Липецкой области, весьма вероятно, пройдут по референдумному сценарию. По его мнению, у Игоря Артамонова высокая поддержка жителей региона.
«У других кандидатов подобной поддержки нет. Так что, основная борьба развернётся за второе место. И в ней, с высокой вероятностью, не примет участие кандидат от КПРФ. Ситуация такова, что Липецкая область на сегодняшний день не находится в фокусе внимания ЦК КПРФ, никто не приедет спасать местный обком и договариваться. Кроме того, результаты Токарева последовательно снижаются, а выдвижение на ключевые выборы в пятый раз подряд одного и того же кандидата – существенно ломает принципы конкуренции и демотивирует актив. Если в 2019 году коммунисты могли набирать до 20%, то на довыборах в 2023 году Токарев набрал чуть более 12%. Очевидно, что после ЕДГ-2024 федеральному руководству КПРФ придётся сделать серьёзные оргвыводы по ситуации в Липецкой области» - отметил он.
Другой эксперт - доцент Липецкого филиала РАНХиГС Андрей Забайкалов комментируя ход сбора муниципального фильтра кандидатами в губернаторы Липецкой области считает, что Анатолий Емельянов от ЛДПР сделал репрезентацию сбора муниципального фильтра частью своей предвыборной стратегии.
«Емельянов активно освещает свою деятельность, тем самым обеспечивая себе потенциально второе место на выборах в сентябре, а своей партии в 2026 году увеличение количества мандатов в облсовете. Активно работает Юрий Логинов, который использует идеологический инструментарий левой повестки. Ему важно закрепить и развить успех кандидата от «Коммунистов России» на довыборах депутата ГД РФ в прошлом году. Таким образом «Коммунисты России» могут консолидировать вокруг себя системный протестный электорат. Есть шансы превращения в системную силу, непредставленных в советах Липецкой области партии «Новые люди», чей кандидат Полина Валентинова поражает всех своей «новой искренностью» и открытостью. На её фоне Лариса Ксенофонтова приобретает образ доброй бабушки региона, которой удобнее быть вечным депутатом. Резко контрастирует с остальными участниками предвыборной гонки Сергей Токарев, который участвует в выборах уже в пятый раз и последовательно уменьшает результаты КПРФ. Результат партии на выборах в облсовет в 2021 году вызвал у КПРФ «головокружение от успехов» и толкнул обком на путь внесистемной политики, что провоцирует как внутренние конфликты с выходом из фракции депутатов, а из партии рядовых членов, так и снижение доверия к партии со стороны избирателей» - подытожил Забайкалов.
Выборы губернатора Липецкой области пройдут в трёхдневном формате - 6, 7 и 8 сентября.
0
0
0
0
0
Комментарии