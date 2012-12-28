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сегодня, 10:14
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21-летняя сотрудница салона связи «слила» детализацию телефонных переговоров 38-летней женщины

Девушку осудили по трём статьям уголовного кодекса.

Правобережный районный суд Липецка приговорил 21-летнюю девушку к году лишения свободы условно за нарушение тайны телефонных переговоров.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, девушка с мая 2021 года работала в АО «РТК» — коммерческом представителе ПАО «МТС». Сначала она трудилась помощником офиса продаж салона связи в Грязях, а потом специалистом магазина связи по улице Зегеля в Липецке.

17 июня 2023 года неизвестный пользователь мессенджера «Телеграм» предложил девушке предоставить детализацию телефонных разговоров одного из абонентов — 38-летней женщины. Работница магазина связи пошла на это: она получила сведения о входящих и исходящих вызовах абонента за период с 17 марта по 17 июня 2023 года, которые потом передала неустановленному лицу путем копирования детализации телефонных соединений.

Интересно, что регистрируя запрос на получение детализации по абонентскому номеру на бумажном носителе, сотрудница салона связи приложила к нему скан-копию доверенности на получение детализации вызовов по номеру, составленной подсудимой якобы от имени самого абонента, где в качестве доверенного лица была указана сотрудница салона связи.

В результате девушку осудили сразу по трём статьям уголовного кодекса: части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров с использованием своего служебного положения», части 2 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе», части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения».
тайна телефонных переговоров
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Волонтер
24 минуты назад
Это что за наказание? МАЛОВАТО БУДЕТ.
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Подстава чистой воды
51 минуту назад
почему наш суд вообще такие дела пропускает, прокуратура и фабрикаторы уголовного дела заодно, вот всю эту цепочку и надо судить
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