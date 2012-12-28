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Общество
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53 минуты назад
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Почему автомобили ездят по пешеходной дороге?
Во дворе, на улице Московской, небезопасно ходить.
— Представляете, вы идете и на вас едет машина. Это нормально? Нет, это не нормально! Запрос в мэрию о том, чтобы поставить здесь знак «Пешеходная дорога» написан, — рассказала липчанин Алексей.
Это тротуар, а не проезжая часть, подтвердили в пресс-службе мэрии. По правилам дорожного движения проезд тут запрещен за небольшим исключением: для автомобилей дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также для машин, которым необходимо разгрузить товар. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.
«Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа. Федеральный государственный надзор за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации возложен на ГИБДД РФ. По вопросам нарушения водителями Правил дорожного движения РФ можно обращаться на сайт ГИБДД РФ в разделе «Прием обращений». Согласно требованиям статьи 28.2 Кодекса об административных правонарушениях, на приложенных фотоматериалах должны быть сведения, необходимые для составления протокола об административном правонарушении (дата, время совершенного нарушения, четко виден номер транспортного средства)», — добавили в мэрии.
Однако по тротуару свободно ездят легковые автомобили. И каждый раз фиксировать нарушение у местных жителей нет возможности. Вот и приходится ходить, постоянно оглядываясь по сторонам.
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