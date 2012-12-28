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400
53 минуты назад
2

Почему автомобили ездят по пешеходной дороге?

Во дворе, на улице Московской, небезопасно ходить.

Жители улицы Московская пожаловались на то, что по пешеходной дороге в районе дома № 137 постоянно ездят и паркуются автомобили.

— Представляете, вы идете и на вас едет машина. Это нормально? Нет, это не нормально! Запрос в мэрию о том, чтобы поставить здесь знак «Пешеходная дорога» написан, — рассказала липчанин Алексей.







Это тротуар, а не проезжая часть, подтвердили в пресс-службе мэрии. По правилам дорожного движения проезд тут запрещен за небольшим исключением: для автомобилей дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также для машин, которым необходимо разгрузить товар. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

«Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа. Федеральный государственный надзор за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации возложен на ГИБДД РФ. По вопросам нарушения водителями Правил дорожного движения РФ можно обращаться на сайт ГИБДД РФ  в разделе «Прием обращений». Согласно требованиям статьи 28.2 Кодекса об административных правонарушениях, на приложенных фотоматериалах должны быть сведения, необходимые для составления протокола об административном правонарушении (дата, время совершенного нарушения, четко виден номер транспортного средства)», — добавили в мэрии.

Однако по тротуару свободно ездят легковые автомобили. И каждый раз фиксировать нарушение у местных жителей нет возможности. Вот и приходится ходить, постоянно оглядываясь по сторонам.
тротуар
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Комментарии (2)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
15 минут назад
На ЛТЗ ул Коммунистической стоит знаки пешеходная дорожка только автомобили как ездили так и ездят. На Ленинградской тратуар около магазинов Магнит , Победа авто гоняют пугая пешеходов. Проблема решается с помощью установок камер видео фиксации только не кому решать.
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Всё просто
38 минут назад
Потому что советская планировка района не предусматривала такого количества авто. Площади дорог гораздо меньше, чем площади тротуаров. Это надо менять.
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