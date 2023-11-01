Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода

На время демонтажа подземного пешеходного перехода у здания бывшего заводоуправления ЛТЗ изменена схема автобусного маршрута №19.



«При направлении в поселок Заречье автобусы будут двигаться по схеме: улица Краснозаводская – улица 6-й Гвардейской Дивизии – улица Молодежная – улица. Краснознаменная – далее по маршруту, — сообщает мэрия.



При этом остановка «Улица Краснознаменная» из измененной схемы маршрута исключена.



