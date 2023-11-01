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Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода

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#общественный транспорт
Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода
На время демонтажа подземного пешеходного перехода у здания бывшего заводоуправления ЛТЗ изменена схема автобусного маршрута №19.

«При направлении в поселок Заречье автобусы будут двигаться по схеме: улица Краснозаводская – улица 6-й Гвардейской Дивизии – улица Молодежная – улица. Краснознаменная – далее по маршруту, — сообщает мэрия.
 
При этом остановка  «Улица Краснознаменная» из измененной схемы маршрута исключена. 

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#общественный транспорт

Комментарии (1)

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Вомбат совс

7 минут назад
Пока уваркина у власти она весь город разрушит. 378 совсем не ходит, с трамваем тоже можно распрощаться,все путьи разобраны. А обещания-для отвода глаз378
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