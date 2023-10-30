сегодня, 17:56
Почти два десятка улиц и три садоводчества останутся без света
Энергетики приостановят подачу электроэнергии 31 октября из-за плановых ремонтных работ на сетях.
Об отключениях на завтра предупреждает и «РВК-Липецк». С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодной воды не будет в домах по следующим адресам:
- улица Неделина, 10;
- улица Первомайская, 2, 3, 35, 35а, 37, 45;
- улица Карла Маркса, 2, 5, 5а, 7, 30, 31/2, 31, 27, 27/1, 25 вл.9;
- площадь Революции, 9, 10;
- проезд Петровский, 1;
- улица Советская, 1, 3;
- улица Скороходова, 1а, 1б, 4;
- улица Льва Толстого, 1;
- улица Литаврина, 2, 8;
- площадь Петра Великого, 3;
- улица Кузнечная, 2, 4Б, 4а;
- улица Октябрьская, 30, 32, 49, 51а, 51д, 53;
- улица Виктора Музыки, 1; 2, 3; 4; 6; 8; 10;
- улица Сергея Казьмина, 1; 1а; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
- улица Опытная, 15; 17; 17Б, 17в, 18, 18а, 18в, 19; 11а; 11б; 19б; 20, 20а, 21, 22;
- Боевой проезд, 24а, 41; 41а; 43; 45; 47; 49; 39/1;
- улица Дмитрия Фурсова, 1;
- Лебедянское шоссе, 4а, 4б, 4в;
- улица Агрономическая, 10, 12, 14, 17;
- улица Степанищева, 11; 13; 15; 17; 19;
- улица Пришвина, 1; 3; 3а; 5; 9; 9б; 13, 15; 16; 19; 21;
- частный сектор: улицы Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Полевая, Можайского, Степанищева, Боевой проезд, Совхозная, Одесская, Станционная, Пришвина; Новотепличная, Ягодная, Раздольная, Новая, Вольная, Отрадная, Утренняя, Лучистая, Ясная, Просторная, переулок Беговой, СНТ Металлург-1.
Цистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам: улица Неделина, 10, улица Первомайская, 45, улица Дмитрия Фурсова, 1.
После окончания работ возможно повышение мутности холодной воды.