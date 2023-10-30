Почти два десятка улиц и три садоводчества останутся без света

Энергетики приостановят подачу электроэнергии 31 октября из-за плановых ремонтных работ на сетях.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 17 по Рудному переулку, № 9 по улице Юношеской, № 95 по улице Карбышева, №№ 12, 12а, 24 по улице Московской, №№ 23а, 23б по Северному проезду, №№ 14, 14/1, 14а по Универсальному проезду. Также обесточат улицы Вавилова, Новокарьерную, Шевченко, Бородинскую, Бардина, Богатырскую, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского, площадь Заводскую, проезд Шишкина, дома №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», №№ 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75 в садоводчестве «Спутник» и садоводчество «Горняк».Об отключениях на завтра предупреждает и «РВК-Липецк». С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодной воды не будет в домах по следующим адресам:

- улица Неделина, 10;

- улица Первомайская, 2, 3, 35, 35а, 37, 45;

- улица Карла Маркса, 2, 5, 5а, 7, 30, 31/2, 31, 27, 27/1, 25 вл.9;

- площадь Революции, 9, 10;

- проезд Петровский, 1;

- улица Советская, 1, 3;

- улица Скороходова, 1а, 1б, 4;

- улица Льва Толстого, 1;

- улица Литаврина, 2, 8;

- площадь Петра Великого, 3;

- улица Кузнечная, 2, 4Б, 4а;

- улица Октябрьская, 30, 32, 49, 51а, 51д, 53;

- улица Виктора Музыки, 1; 2, 3; 4; 6; 8; 10;

- улица Сергея Казьмина, 1; 1а; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

- улица Опытная, 15; 17; 17Б, 17в, 18, 18а, 18в, 19; 11а; 11б; 19б; 20, 20а, 21, 22;

- Боевой проезд, 24а, 41; 41а; 43; 45; 47; 49; 39/1;

- улица Дмитрия Фурсова, 1;

- Лебедянское шоссе, 4а, 4б, 4в;

- улица Агрономическая, 10, 12, 14, 17;

- улица Степанищева, 11; 13; 15; 17; 19;

- улица Пришвина, 1; 3; 3а; 5; 9; 9б; 13, 15; 16; 19; 21;

- частный сектор: улицы Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Полевая, Можайского, Степанищева, Боевой проезд, Совхозная, Одесская, Станционная, Пришвина; Новотепличная, Ягодная, Раздольная, Новая, Вольная, Отрадная, Утренняя, Лучистая, Ясная, Просторная, переулок Беговой, СНТ Металлург-1.

Цистерны с питьевой водой будут дежурить по адресам: улица Неделина, 10, улица Первомайская, 45, улица Дмитрия Фурсова, 1.

После окончания работ возможно повышение мутности холодной воды.