В районах Дикого и Косыревки отключат холодную воду

2 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами столкнутся жители и потребители 14 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Дикого и несколько домов прилегающего к нему участка на проспекте Победы – дома №№ 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 83, 85, 90, 92 по улице Депутатской, № 1а в переулке Вишневом, частный сектор улиц Депутатской, Чкалова, Володарского, Даргомыжского, Верещагина, Киевской, Воровского, переулков Фруктового, Верхнего. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Депутатская, 85.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Косыревки – строениях №№ 50а, 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10 по улице Юношеской, в частном секторе улиц Ленина, Советской села Косыревка. Воду подвезут к дому № 50 по улице Юношеской.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.