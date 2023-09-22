Происшествия

сегодня, 09:53

Госинспекцией труда завершено расследование гибели 35-летнего каменщика в результате обрушения грунта

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#несчастный случай #техника безопасности
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Госинспекцией труда завершено расследование гибели 35-летнего каменщика в результате обрушения грунта

Происшествие квалифицировано как несчастный случай на производстве.

Государственной инспекцией труда в Липецкой области завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 15 августа этого года с работником ООО «Гамма» при производстве работ в траншее в результате обрушения грунта.

Напомним, днем 15 августа при прокладке трубопровода на территории городского больничного комплекса в Ельце при ведении строительных работ произошел обвал грунта. Под слоем почвы оказался 35-летний каменщик подрядной организации, выполнявший земляные работы на глубине почти 4 метра. В результате асфиксии, вызванной сдавливанием, потерпевший скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

«Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Так как действия пострадавшего в момент несчастного случая были обусловлены трудовыми отношениями с работодателем, участием в его производственной деятельности, несчастный случай по результатам расследования квалифицирован как несчастный случай на производстве. Материалы расследования направлены в прокуратуру по месту происшествия для рассмотрения и принятия решения. Инициировано и проведено в связи с этим внеплановое контрольное мероприятие. Лица, ответственные за выявленные нарушения, привлечены к административной ответственности», — сообщает Государственной инспекцией труда в Липецкой области.

Ранее Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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#несчастный случай #техника безопасности
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Комментарии (1)

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Умный

50 минут назад
Соблюдайте правила техники безопасности!Они пишутся кровью!
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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