Происшествия

вчера, 15:52

В Ельце возбуждено уголовное дело по факту смерти 35-летнего каменщика при обвале грунта

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#несчастный случай #техника безопасности
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В Ельце возбуждено уголовное дело по факту смерти 35-летнего каменщика при обвале грунта

Рабочий погиб при прокладке трубопровода на территории городского больничного комплекса.

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего ООО «Гамма» при производстве работ в траншее.  

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СК СК России по Липецкой области, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, днем 15 августа при прокладке трубопровода на территории городского больничного комплекса в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ произошел обвал грунта. Под слоем почвы оказался 35-летний каменщик подрядной организации, выполнявший земляные работы на глубине почти 4 метра. В результате асфиксии, вызванной сдавливанием, потерпевший скончался до приезда бригады «скорой медицинской помощи», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз.
3 1746
#несчастный случай #техника безопасности
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Комментарии (3)

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Владимир

вчера, 20:48
Юрий, у инженеров по ТБ все отмазки в папочках подшиты-был без каски и не в спецоке
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Судьба

вчера, 18:08
Его могила оказалась в 2 раза глубже обычной...
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Юрий

вчера, 17:00
Царствие небесное человеку, виновных лиц наказать.
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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