Происшествия
вчера, 15:04
Обрушившимся в траншее грунтом насмерть завалило рабочего
Ведётся расследование несчастного случая.
В Ельце при прокладке траншеи погиб рабочий.
Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, несчастный случай произошёл с работником ООО «Гамма» ещё 15 августа. Мужчина погиб при производстве работ в траншее в результате обрушения грунта.
— Комиссией устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, — отмечают в Государственной инспекции труда в Липецкой области.
Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, несчастный случай произошёл с работником ООО «Гамма» ещё 15 августа. Мужчина погиб при производстве работ в траншее в результате обрушения грунта.
— Комиссией устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, — отмечают в Государственной инспекции труда в Липецкой области.
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