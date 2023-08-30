Происшествия

вчера, 15:04

Обрушившимся в траншее грунтом насмерть завалило рабочего

3 3954
#несчастный случай #техника безопасности
3
Обрушившимся в траншее грунтом насмерть завалило рабочего

Ведётся расследование несчастного случая.

В Ельце при прокладке траншеи погиб рабочий.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, несчастный случай произошёл с работником ООО «Гамма» ещё 15 августа. Мужчина погиб при производстве работ в траншее в результате обрушения грунта.

— Комиссией устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, — отмечают в Государственной инспекции труда в Липецкой области.
3 3954
#несчастный случай #техника безопасности
3

Комментарии (3)

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Мудрец

вчера, 22:22
Одни не хотят учить, другие не хотят учиться. А результат бывает и не очень... Столько случаев повидал, при которых некоторым посчастливилось остаться в живых. Беречь надо себя! Сбережёшь себя, значит сбережёшь коллектив!
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парторг

вчера, 17:59
Что опять?
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Шапокляк

вчера, 15:33
Недавно же такое в Липецке было. Никто не извлекает уроков
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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