Обрушившимся в траншее грунтом насмерть завалило рабочего

Ведётся расследование несчастного случая.

В Ельце при прокладке траншеи погиб рабочий.



Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, несчастный случай произошёл с работником ООО «Гамма» ещё 15 августа. Мужчина погиб при производстве работ в траншее в результате обрушения грунта.



— Комиссией устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, — отмечают в Государственной инспекции труда в Липецкой области.