Липецкая область на 28 месте по здоровому образу жизни

По итогам 2022 года Липецкая область набрала 70,9 балла в рейтинге регионов по приверженности здоровому образу жизни и заняла 28 место среди регионов России. Рейтинг подготовило РИА Новости.

По сравнению с 2021 годом число баллов выросло — в 2021 году итоговый рейтинговый балл составлял 67,4. Такая ситуация отмечалась в 81 регионе, и лишь в четырех регионах балл снизился, что по мнению аналитиков свидетельствует о росте популярности здорового образа жизни. Среди наших соседей по Центральному Черноземью место выше заняла Тамбовская область — в рейтинге она на 15 позиции. У Курской области 36-е место, у Воронежской — 38, Белгородская область — на 45 месте.



Для ранжирования регионов эксперты брали семь показателей характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда. Рейтинг рассчитывался по данным Росстата, Генеральной прокуратуры, Министерства спорта. Были проанализированы: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.



Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни стали Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика. Худшие результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.



