Общество

18 минут назад

Сотрудникам строительной компании выплатили больше миллиона рублей долгов по зарплате

90
#трудовые права #зарплата
Сотрудникам строительной компании выплатили больше миллиона рублей долгов по зарплате

Восстановлены трудовые права 12 работников.

Государственная инспекция труда в Липецкой области совместно с прокуратурой Советского района Липецка восстановили права 12 работников ООО «Производственно-строительная компания».

Как сообщает Госинспекция труда, работникам фирмы была выплачена задолженность по заработной плате за июнь и июль этого года на сумму более одного миллиона рублей.
90
#трудовые права #зарплата

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