Сотрудникам строительной компании выплатили больше миллиона рублей долгов по зарплате

Восстановлены трудовые права 12 работников.

Государственная инспекция труда в Липецкой области совместно с прокуратурой Советского района Липецка восстановили права 12 работников ООО «Производственно-строительная компания».



Как сообщает Госинспекция труда, работникам фирмы была выплачена задолженность по заработной плате за июнь и июль этого года на сумму более одного миллиона рублей.