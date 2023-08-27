Общество

25.08.2023 20:23

Липецкая вечЁрка: «летящий» автобус, стихийный мемориал и челюсть в кисте яичника

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#вечЁрка #автобус #мемориал #челюсть
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Липецкая вечЁрка: «летящий» автобус, стихийный мемориал и челюсть в кисте яичника

Сегодня, 25 августа, созданы сразу две комиссии после ДТП с пассажирским автобусом, протаранившим накануне семь автомобилей, у памятника Воинам-интернационалистам появился стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, и врачи рассказали, как нашли в теле женщины лишнюю челюсть.

Накануне на Петровском спуске пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 352, протаранил семь автомобилей. Вот как это было.



Несмотря на весь ужас случившегося в ДТП, к счастью, никто не пострадал, только машины помяло. Собственно говоря, автобус об них затормозил.

По предварительный версии, у него отказали тормоза. Но точно должны выяснить сразу две комиссии. Одну создали в ГИБДД России по Липецкой области, вторую — в компании-перевозчике «Липтранс». Бизнесмены проверяют все версии: от технической неисправности, до человеческого фактора. Инспекторы назначили ряд экспертиз, после которых дадут оценку техническому состоянию автобуса. Комментаторы не стали ждать результатов и набросали свои варианты причин ДТП.

— Еврохлам потому что на линии выпускают, — считает Алекс.

— Алекс, на фото белорусский хлам, автобус МАЗ. — ответил ему 666.

— Проще свалить на тормоза, чем на раздолбайство как водителя, так и владельца автобуса, — считает читатель, подписавшийся Все очевидно.

— Всё очевидно, у тебя в голове что-то отказало. это техника и тормоза могут отказать даже у нового автобуса, — уверен Липчанин.

— Липчанин, как показывает практика, аварии автобусов лишь из-за невнимательности и гонки. А телефон — так вообще на первом месте. Поэтому не удивлюсь, что тормоза лишь отмазка, — ответил Липчанину.

— Водитель молодец, профессионал. Не зацепил людей и мужика с полотенцем, — попытался сменить тему zzloyzz.

— В блоке задних фонарей при столкновении видно, что горят верхние фонари, а в заметке от 18.12 видно, что горят средние фонари. Так где же у него стоп-сигналы и когда он на сам деле давил на тормоз? — анализ ситуации от Фокса.

— Фокс, на задней панели автобуса в верхней части есть дублирующие стоп-сигналы, они хорошо видны на стоящем автобусе, а при столкновении их света не видно, значит водитель вообще не давил на педаль тормоза, — ответил ему Депутат.

— Больше похоже, что уснул за рулём, — предположил Не факт.

На площади Героев появился стихийный мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. На памятник Воинам-интернационалистам кто-то положил их фотографии и свечи.



Хирурги Липецкой областной клинической больницы Артём Мешков и Олеся Банаева во время операции у 27-летней женщины в кисте обнаружили челюсть. Из-за этой кисты липчанка никак не могла забеременеть. Обычно в кисте врачи находят жидкость, выросшая челюсть — явление редкое.



Операция прошла успешно, пациентка готовится к выписке и ей теперь ничего не мешает забеременеть.

— Здоровья и счастья этой женщине. Врачам почет и уважение. Хоть кто-то делом настоящим занимается, — поблагодарила Верблюдолама.

В управлении ГО и ЧС рассказали, как спасали детей, попавших в чрезвычайные ситуации. Только в августе случилось 24 происшествия. Одного малыша зажало между прутьями на детской площадке на улице Вермишева. Его пришлось вызволять с помощью гидравлического оборудования.

В выходные синоптики прогнозируют хорошую, правда, не жаркую погоду. В Липецке завтра днем до +22 градуса и без дождя.
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#вечЁрка #автобус #мемориал #челюсть
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Комментарии (9)

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Людмила

сегодня, 11:11
В водителей автобусов отбирают откровенных хамов водят так как будто собираются взлетать, с остановок трогают как с пит стопа в формуле ,телефон это уж постоянное явление.
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Bruno

вчера, 14:27
Если раньше пропуски рейсов считались форс-мажорным обстоятельством то сейчас в городе это норма особенно от этого страдают жители окраин города Опытная Сырский ЛТЗ куда добраться вечером очень сложно все на Елецкий и Университетский стабильно ездит а Опытная забыта Богом и Администрации нам наверно предлагается с ул.Титова ходить пешком на Опытную.
ответить

Пиши-Читай

вчера, 09:55
1, нет слова "нету".
ответить

1

вчера, 09:32
Макс, до сих пор таксисты ездили по ценам 10-летней давности. Вообще полезно бы поинтересоваться стоимостью новых автомобилей, какие остались на рынке. Автобусов не то, что ночных. Вечерних нету. После 19 час общественный транспорт вымирает.
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Пора

вчера, 07:40
Повышать стоимость проезда на общественном транспорте рублей до 50.Бензин подорожал,запчасти не укупишь,водители ноют,замок на матырском побережье не достроен,квартира в Мюнхене не куплена.
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Макс

25.08.2023 23:48
Стоимость такси в Липецке в последнее время шокирует она возрасла не на 100% а на 300-400% высокий спрос теперь всегда теперь он только высокий и очень высокий цены завышены капитально хоть магистральные ночные автобусы подавай например 30 ,33а ,346 по дарифу в 100 руб.
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Ктото

25.08.2023 22:20
Вот как так то а автобус уже офигел даже не думает о людей
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А лександр

25.08.2023 21:19
Более уникальных гинекологических операций в области не делают, или они проходят в рабочем режиме...?
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Электорат

25.08.2023 20:30
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить
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