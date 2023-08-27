Липецкая вечЁрка: «летящий» автобус, стихийный мемориал и челюсть в кисте яичника

Сегодня, 25 августа, созданы сразу две комиссии после ДТП с пассажирским автобусом, протаранившим накануне семь автомобилей, у памятника Воинам-интернационалистам появился стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, и врачи рассказали, как нашли в теле женщины лишнюю челюсть.





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Несмотря на весь ужас случившегося в ДТП, к счастью, никто не пострадал,



По предварительный версии, у него отказали тормоза. Но точно должны выяснить сразу две комиссии. Одну создали в ГИБДД России по Липецкой области, вторую — в компании-перевозчике «Липтранс». Бизнесмены проверяют все версии:



— Еврохлам потому что на линии выпускают, — считает Алекс.



— Алекс, на фото белорусский хлам, автобус МАЗ. — ответил ему 666.



— Проще свалить на тормоза, чем на раздолбайство как водителя, так и владельца автобуса, — считает читатель, подписавшийся Все очевидно.



— Всё очевидно, у тебя в голове что-то отказало. это техника и тормоза могут отказать даже у нового автобуса, — уверен Липчанин.



— Липчанин, как показывает практика, аварии автобусов лишь из-за невнимательности и гонки. А телефон — так вообще на первом месте. Поэтому не удивлюсь, что тормоза лишь отмазка, — ответил Липчанину.



— Водитель молодец, профессионал. Не зацепил людей и мужика с полотенцем, — попытался сменить тему zzloyzz.



— В блоке задних фонарей при столкновении видно, что горят верхние фонари, а в заметке от 18.12 видно, что горят средние фонари. Так где же у него стоп-сигналы и когда он на сам деле давил на тормоз? — анализ ситуации от Фокса.



— Фокс, на задней панели автобуса в верхней части есть дублирующие стоп-сигналы, они хорошо видны на стоящем автобусе, а при столкновении их света не видно, значит водитель вообще не давил на педаль тормоза, — ответил ему Депутат.



— Больше похоже, что уснул за рулём, — предположил Не факт.



На площади Героев появился







Хирурги Липецкой областной клинической больницы Артём Мешков и Олеся Банаева во время операции у 27-летней женщины







Операция прошла успешно, пациентка готовится к выписке и ей теперь ничего не мешает забеременеть.



— Здоровья и счастья этой женщине. Врачам почет и уважение. Хоть кто-то делом настоящим занимается, — поблагодарила Верблюдолама.



В управлении ГО и ЧС рассказали, как спасали детей, попавших в чрезвычайные ситуации. Только в августе



В выходные синоптики прогнозируют хорошую, правда, не жаркую погоду. В Липецке завтра днем до +22 градуса и без дождя. Накануне на Петровском спуске пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 352, протаранил семь автомобилей . Вот как это было.Несмотря на весь ужас случившегося в ДТП, к счастью, никто не пострадал, только машины помяло . Собственно говоря, автобус об них затормозил.По предварительный версии, у него отказали тормоза. Но точно должны выяснить сразу две комиссии. Одну создали в ГИБДД России по Липецкой области, вторую — в компании-перевозчике «Липтранс». Бизнесмены проверяют все версии: от технической неисправности, до человеческого фактора . Инспекторы назначили ряд экспертиз, после которых дадут оценку техническому состоянию автобуса. Комментаторы не стали ждать результатов и набросали свои варианты причин ДТП.— Еврохлам потому что на линии выпускают, — считает— Алекс, на фото белорусский хлам, автобус МАЗ. — ответил ему— Проще свалить на тормоза, чем на раздолбайство как водителя, так и владельца автобуса, — считает читатель, подписавшийся— Всё очевидно, у тебя в голове что-то отказало. это техника и тормоза могут отказать даже у нового автобуса, — уверен— Липчанин, как показывает практика, аварии автобусов лишь из-за невнимательности и гонки. А телефон — так вообще на первом месте. Поэтому не удивлюсь, что тормоза лишь отмазка, — ответил— Водитель молодец, профессионал. Не зацепил людей и мужика с полотенцем, — попытался сменить тему— В блоке задних фонарей при столкновении видно, что горят верхние фонари, а в заметке от 18.12 видно, что горят средние фонари. Так где же у него стоп-сигналы и когда он на сам деле давил на тормоз? — анализ ситуации от— Фокс, на задней панели автобуса в верхней части есть дублирующие стоп-сигналы, они хорошо видны на стоящем автобусе, а при столкновении их света не видно, значит водитель вообще не давил на педаль тормоза, — ответил ему— Больше похоже, что уснул за рулём, — предположилНа площади Героев появился стихийный мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. На памятник Воинам-интернационалистам кто-то положил их фотографии и свечи.Хирурги Липецкой областной клинической больницы Артём Мешков и Олеся Банаева во время операции у 27-летней женщины в кисте обнаружили челюсть . Из-за этой кисты липчанка никак не могла забеременеть. Обычно в кисте врачи находят жидкость, выросшая челюсть — явление редкое.Операция прошла успешно, пациентка готовится к выписке и ей теперь ничего не мешает забеременеть.— Здоровья и счастья этой женщине. Врачам почет и уважение. Хоть кто-то делом настоящим занимается, — поблагодарилаВ управлении ГО и ЧС рассказали, как спасали детей, попавших в чрезвычайные ситуации. Только в августе случилось 24 происшествия . Одного малыша зажало между прутьями на детской площадке на улице Вермишева. Его пришлось вызволять с помощью гидравлического оборудования.В выходные синоптики прогнозируют хорошую, правда, не жаркую погоду. В Липецке завтра днем до +22 градуса и без дождя.