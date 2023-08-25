Происшествия

сегодня, 10:01

Голову двухлетнего ребёнка зажало на детской площадке

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#дети #спасатели
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Голову двухлетнего ребёнка зажало на детской площадке

С помощью гидравлического оборудования малыша извлекали спасатели.

С начала августа в Липецке уже случилось 24 происшествия с детьми. Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, 19 августа на улице Вермишева спасатели с помощью гидравлического оборудования освободили застрявшего в ограждении детской площадки двухлетнего малыша. Голова ребёнка была зажата металлическими прутьями.

Четыре раза спасатели вскрывали захлопнувшиеся двери в квартирах, за которыми оказывались маленькие дети.

Половина всех происшествий с детьми связана с самокатами, велосипедами, мопедами и даже мотоциклами. В начале августа на улице Фабричной 12-летний мальчик на мопеде съехал в кювет. Итог – перелом ноги. В ДТП на улице Волгоградской пострадал 16-летний мотоциклист. Сразу два ЧП с юными мотоциклистами при столкновении с автомобилями зафиксированы 18 августа – а районе ЛТЗ и на Соколе.

Трижды автомобили наезжали на юных велосипедистов, дважды – на подростков за рулём электросамокатов. Взрослые самокатчики сбивали детей: так, у «Звёздного» пострадала 3-летняя девочка, на улице Катукова – 7-летний мальчик.

Самым трагическим из происшествий с детьми стало падение из окна пятого этажа на Соколе двухлетнего мальчика, за жизнь которого борются врачи.

Кроме того, в августе в детскую больницу попадали 11-месячная липчанка с ожогом кипятком и 6-летняя девочка, проглотившая часть стеклянной игрушки.

Спасатели убедительно просят родителей не оставлять без присмотра маленьких детей и контролировать увлечения и времяпрепровождение подростков.
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#дети #спасатели
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Комментарии (1)

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Соседка

44 минуты назад
Наши детские площадки через одну опасны для жизни!
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